मुस्लिम जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी में गुस्सा थे दोनों भाई? घर के इस करीबी ने बताई सच्चाई

पूजा ने आगे कहा, "मैं उन लोगों को बता दूं जो नहीं जानते कि सोनाक्षी और जहीर की शादी जून 2024 में हुई थी, दोनों के बीच बहुत सारा प्यार और कंफर्ट है। वह बहुत खूबसूरती से एक-दूसरे को कॉम्पिलमेंट करते हैं और सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा बचपन से मुझे देख रही हैं और वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। पूरी सिन्हा फैमिली क्लोज है। लोगों को अपनी स्टोरीज बनाने में मजा आता है। जबकि वह सब बकवास खबरें हैं। पूरा परिवार एक है और एक-दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करता है।"