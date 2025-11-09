Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Zarine Khan Death: मां जरीन खान के साथ वीडियो शेयर कर इमोशनल हुई बेटी सुजैन, लिखा- आप हमेशा मुझे…

Sussanne Khan Post: मुस्लिम संजय खान की पत्नी जरीन खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऐसे में उनकी बेटी सुजैन खान ने मां को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और काफी इमोशनल नोट लिखा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 09, 2025

Zarine Khan Death daughter Sussanne Khan

जरीन खान के निधन से टूटा पूरा खान परिवार

Zarine Khan: बीते 7 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेता संजय खान की पत्नी और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया था। इस दुखद घड़ी में बॉलीवुड के कई सितारे शोक जताने के लिए खान परिवार के घर भी पहुंचे थे। मां के निधन के बाद पूरा परिवार टूट गया है। जरिन खान पीछे अपना पति अपने बच्चे सब छोड़ गई है। मां के जाने से हर कोई इमोशनल नजर आया। ऐसे में जरीन खान की बेटी सुजैन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो और नोट शेयर किया है, जिसने सभी की आंखें नम कर दी हैं।

सुजैन खान ने किया मां को याद (Zarine Khan Death)

सुपरस्टार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ और एक्टर जायद खान की बहन सुजैन खान ने अपनी दिवंगत मां जरीन खान के साथ एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी मां की गोद में नजर आ रही हैं। इस भावुक पोस्ट में उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है। सुजैन ने लिखा, "मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी जिंदगी। मेरी मां। आप हमेशा मुझे रास्ता दिखाती रहेंगी।"

'हम सब फिर से मिलेंगे और साथ में हंसेंगे और नाचेंगे' (Sussanne Khan post for Late Mother Zarine Khan)

सुजैन ने आगे लिखा, "मां आपने हम सबको अपने तरीके से जीना सिखाया। प्यार के साथ रहना सिखाया। दुआ करती हूं कि हम सब भी आपके जैसे ही चमक सकें। हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हम आपको जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। हम सब फिर से मिलेंगे और साथ में हंसेंगे और नाचेंगे, तब तक आप जन्नत में फरिश्तों को सिखाएगी कि कैसे प्यार किया जाता है। वह आपको पाकर खुश होंगे।"

सेलेब्स ने भी जताया शोक (Sussanne Khan Instagram)

सुजैन खान की इस भावुक पोस्ट से बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी इमोशनल नजर आए। उन्होंने कमेंट किए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने कमेंट किया, "मैं तुमसे प्यार करती हूं। मां का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।" सोनल चौहान ने लिखा, "सुजैन मैं तुमसे प्यार करती हूं।" रिया चक्रवर्ती, हुमा कुरैशी, सोफी चौधरी और भावना पांडे जैसे कई सितारों ने भी कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी शेयर कर अपना दुख जताया।

सुजैन खान का हो चुका है तलाक (Sussanne Khan Hrithik Roshan Divorce)

जरीन खान के परिवार में उनके पति संजय खान और बच्चे सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान हैं। सुजैन खान की शादी पहले ऋतिक रोशन से हुई थी। चार साल तक डेटिंग करने के बाद कपल ने साल 2000 में प्यार को एक रिश्ते का नाम दिया था, लेकिन 2014 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद कपल अपने दोनों बेटों, रेहान और ऋदान, का साथ मिलकर ध्यान रख रहे हैं।

Published on:

09 Nov 2025 08:31 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Zarine Khan Death: मां जरीन खान के साथ वीडियो शेयर कर इमोशनल हुई बेटी सुजैन, लिखा- आप हमेशा मुझे…

