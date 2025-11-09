Zarine Khan Death: मां जरीन खान के साथ वीडियो शेयर कर इमोशनल हुई बेटी सुजैन, लिखा- आप हमेशा मुझे…

Zarine Khan: बीते 7 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेता संजय खान की पत्नी और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया था। इस दुखद घड़ी में बॉलीवुड के कई सितारे शोक जताने के लिए खान परिवार के घर भी पहुंचे थे। मां के निधन के बाद पूरा परिवार टूट गया है। जरिन खान पीछे अपना पति अपने बच्चे सब छोड़ गई है। मां के जाने से हर कोई इमोशनल नजर आया। ऐसे में जरीन खान की बेटी सुजैन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो और नोट शेयर किया है, जिसने सभी की आंखें नम कर दी हैं।