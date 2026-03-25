‘धुरंधर 2’ के सीन में चलाया ऑटो, अब फिल्म देखने के ही पैसे नहीं, रिक्शेवाले का छलका दर्द

Dhurandhar 2 Auto Driver Scene: बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की चमक-दमक के पीछे कई ऐसे चेहरे भी होते हैं, जिनकी मौजूदगी स्क्रीन पर भले ही कुछ पलों की हो, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी बेहद गहरी होती है। ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से जुड़े एक ऑटो-रिक्शा चालक बदरुल इस्लाम की, जिन्होंने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में छोटा-सा किरदार निभाया, मगर अभी तक खुद ही फिल्म थिएटर में जाकर नहीं देख पाए।