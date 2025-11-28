‘ईगो क्लैश हो गया…’ संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार के रिश्ते पर आवेज का बयान आया सामने

बता दें, इस्माइल दरबार ने विक्की लालवानी से बातचीत के दौरान अपने और संजय लीला भंसाली के रिश्ते पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भंसाली उन्हें 100 करोड़ रुपये भी ऑफर करें, तो भी वो उनके साथ काम नहीं करने वाले हैं। साथ ही इस्माइल दरबार ने इसका कारण बताया, "भंसाली खुद को फिल्मों का बैकबोन समझते थे, जबकि उनके पीआर ने मुझे बैकबोन कहा था ये फ्रंट पेज पर था। इसके बाद मैंने उनका ईगो देखा और मेरे मन में डर बैठ गया था कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और वो क्रेडिट ले लेते हैं, फिर मैंने दूरी बनानी शुरू कर दी।'' आवेज दरबार का ये खुलासा बॉलीवुड के दो दिग्गजों के खट्टे-मीठे रिश्ते का सच सामने लाया है।