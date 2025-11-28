‘ईगो क्लैश हो गया…’ संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार के रिश्ते पर आवेज का बयान आया सामने

Sanjay Leela Bhansali And Ismail Darbar (सोर्स: X @republic_glitz)
Sanjay Leela Bhansali And Ismail Darbar: फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार की जोड़ी ने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम करके हिंदी सिनेमा में यादगार संगीत दिया है। बता दें, फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' ने उन्हें एक साथ पहचान दिलाई, तो वहीं 'देवदास' को और भी सराहा गया। मगर इन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच का रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है।
सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बातचीत में इस्माइल दरबार के बेटे आवेज ने बताया, "संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है। वे छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा बहुत देखा है, ये कई सालों से उनका पैटर्न बना गया है।"
इतना ही नहीं, आवेज ने आगे बताया, 'पहले ये मेरे परिवारवालों के लिए चौंकाने वाला होता था। इन दोनों के रिश्ते के प्रति हमारा नजरिया हमेशा से एक सा रहा है, लेकिन आज तक मैं उनका रिश्ता कभी समझ नहीं पाया। क्योंकि दिल से वे एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच बहुत सारे ईगो क्लैश होते हैं।'
इसके बाद जब आवेज से पूछा गया कि क्या इन्हीं ईगो क्लैश की वजह से इस्माइल ने भंसाली की हालिया वेब सीरीज 'हीरामंडी' छोड़ी दी? तो इस पर आवेज ने जवाब दिया, "सिर्फ 'हीरामंडी' ही नहीं, बल्कि उन्होंने (इस्माइल दरबार) ने भंसाली के साथ ऐसे कई प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि मुझे इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ भी नहीं बताया है।"
बता दें, इस्माइल दरबार ने विक्की लालवानी से बातचीत के दौरान अपने और संजय लीला भंसाली के रिश्ते पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भंसाली उन्हें 100 करोड़ रुपये भी ऑफर करें, तो भी वो उनके साथ काम नहीं करने वाले हैं। साथ ही इस्माइल दरबार ने इसका कारण बताया, "भंसाली खुद को फिल्मों का बैकबोन समझते थे, जबकि उनके पीआर ने मुझे बैकबोन कहा था ये फ्रंट पेज पर था। इसके बाद मैंने उनका ईगो देखा और मेरे मन में डर बैठ गया था कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और वो क्रेडिट ले लेते हैं, फिर मैंने दूरी बनानी शुरू कर दी।'' आवेज दरबार का ये खुलासा बॉलीवुड के दो दिग्गजों के खट्टे-मीठे रिश्ते का सच सामने लाया है।
