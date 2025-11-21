चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

आयशा खान के करियर की बात करें, तो एक्ट्रेस ने एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एकता कपूर के डेली सोप 'कसौटी जिंदगी की' से शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2020 में 'बालवीर रिटर्न्स' में काम किया था। इसके बाद वह 'बिग बॉस 17' में नजर आईं थीं, जहां मुनव्वर फारूकी के झूठ का पर्दाफाश करने पहुंची थीं। इस शो के बाद आयशा खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। आयशा ने साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। आयशा, सरगुन मेहता और रवि दुबे के यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' में भी नजर आईं थीं।