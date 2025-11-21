Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

Ayesha Khan Instagram: बिग बॉस 17, 'कसौटी जिंदगी की' और 'बालवीर रिटर्न्स' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस आयशा खान के जवाब ने बवाल मचा दिया है। उन्होंने एक यूजर्स को अश्लील कमेंट करने पर जो कहा है वह धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 21, 2025

Ayesha Khan angry on user who comment

आयशा खान के कमेंट

Ayesha Khan Instagram: आयशा खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। उनके फैंस उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले आयशा ने एक वीडियो शेयर किया था और उसी को देखने के बाद एक यूजर ने आयशा को 'चीप औरत' कहते हुए उनके लुक पर अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। इसी कमेंट का एक्ट्रेस ने शानदार जवाब दिया। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं। आयशा के जवाब को पढ़कर समझ आ रहा है कि उन्होंने कैसे इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से संभालकर जवाब दिया है।

आयशा खान के वीडियो पर यूजर्स ने किया था अश्लील कमेंट (Ayesha Khan Instagram)

आयशा खान ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'किस किसको प्यार करूं 2' की कास्ट के साथ फिल्म के प्रमोशन का एक वीडियो शेयर किया था। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इसको बस बम दिखाने के लिए रखा है। चीप औरत।" आयशा की इस अश्लील कमेंट पर जैसे ही नजर पड़ी तो उन्होंने उसे जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई।

आयशा खान ने दिया करारा जवाब (Ayesha Khan Social Media)

आयशा ने जवाब दिया, "मैं इसे हर जगह साथ ले जाती हूं। दुर्भाग्य समझ लो या फिर सौभाग्य, यह मेरे शरीर का एक हिस्सा है। अभी मैंने इसे डिस्मेंटल करना नहीं सीखा है।" इसके साथ ही आयशा ने एक और यूजर को जवाब दिया, जिसने कहा था कि वह हर जगह ओवरएक्टिंग करती हैं। आयशा ने कमेंट किया, 'हर जगह मत आओ फिर।"

आयशा खान ने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर किया था करियर शुरू

आयशा खान के करियर की बात करें, तो एक्ट्रेस ने एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एकता कपूर के डेली सोप 'कसौटी जिंदगी की' से शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2020 में 'बालवीर रिटर्न्स' में काम किया था। इसके बाद वह 'बिग बॉस 17' में नजर आईं थीं, जहां मुनव्वर फारूकी के झूठ का पर्दाफाश करने पहुंची थीं। इस शो के बाद आयशा खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। आयशा ने साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। आयशा, सरगुन मेहता और रवि दुबे के यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' में भी नजर आईं थीं।

ये भी पढ़ें

दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा
बॉलीवुड
Divya Khosla Kumar leaked call recording with Mukesh Bhatt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

21 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर
बॉलीवुड

करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

Karisma Kapoor daughter Samaira
बॉलीवुड

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद…' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद...' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा
बॉलीवुड

करिश्मा कपूर के तलाक और बच्चों को लेकर संजय कपूर की बहन ने दिया बयान, प्रिया सचदेव पर भी फूटा गुस्सा

Sunjay Kapur sister Mandhira react property dispute
बॉलीवुड

'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा…' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात

'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा...' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.