चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

Ayesha Khan Instagram: आयशा खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। उनके फैंस उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले आयशा ने एक वीडियो शेयर किया था और उसी को देखने के बाद एक यूजर ने आयशा को 'चीप औरत' कहते हुए उनके लुक पर अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। इसी कमेंट का एक्ट्रेस ने शानदार जवाब दिया। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं। आयशा के जवाब को पढ़कर समझ आ रहा है कि उन्होंने कैसे इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से संभालकर जवाब दिया है।
आयशा खान ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'किस किसको प्यार करूं 2' की कास्ट के साथ फिल्म के प्रमोशन का एक वीडियो शेयर किया था। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इसको बस बम दिखाने के लिए रखा है। चीप औरत।" आयशा की इस अश्लील कमेंट पर जैसे ही नजर पड़ी तो उन्होंने उसे जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई।
आयशा ने जवाब दिया, "मैं इसे हर जगह साथ ले जाती हूं। दुर्भाग्य समझ लो या फिर सौभाग्य, यह मेरे शरीर का एक हिस्सा है। अभी मैंने इसे डिस्मेंटल करना नहीं सीखा है।" इसके साथ ही आयशा ने एक और यूजर को जवाब दिया, जिसने कहा था कि वह हर जगह ओवरएक्टिंग करती हैं। आयशा ने कमेंट किया, 'हर जगह मत आओ फिर।"
आयशा खान के करियर की बात करें, तो एक्ट्रेस ने एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एकता कपूर के डेली सोप 'कसौटी जिंदगी की' से शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2020 में 'बालवीर रिटर्न्स' में काम किया था। इसके बाद वह 'बिग बॉस 17' में नजर आईं थीं, जहां मुनव्वर फारूकी के झूठ का पर्दाफाश करने पहुंची थीं। इस शो के बाद आयशा खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। आयशा ने साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। आयशा, सरगुन मेहता और रवि दुबे के यूट्यूब शो 'दिल को रफू कर ले' में भी नजर आईं थीं।
