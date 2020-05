लॉकडाउन में बुजुर्गो के लिए आयुष्मान खुराना कर रहे हैं ये काम, सरकार ने दिया है ये जिम्मा

बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो कोरोना संकट के इस मुश्किल वक्त में लोगों को अलग अलग तरीकों से जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस लिस्ट में अभिनेता आयुष्मान खुराना का भी शामिल है। आयुष्मान कोविड-19 लॉकडाउन के बीच वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सीय जरूरत के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि वह इस कार्य का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस पहल के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयुष्मान को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नियुक्त किया गया है।

The #HappyToHelp Task-Force is a great initiative by @NCWIndia to help senior citizens facing issues in procurement of essential items/medicine supplies due to the lockdown. You can write to them at - [email protected] in case you know anyone who needs help! 🙏