Baaghi 4: थिएटर पर फ्लाप फिल्म क्या OTT पर मचा पाएगी धमाल, जानें कब दें रही है दस्तक

Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4', जो पिछले महीन बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई थी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। फिल्म का ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये खुशखबरी है। बता दें कि 5 सितंबर को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई 'बागी 4' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी 'बागी' की पिछली 3 फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था और उन्होंने अच्छी कमाई भी की थी।