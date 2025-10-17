Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Baaghi 4: थिएटर पर फ्लाप फिल्म क्या OTT पर मचा पाएगी धमाल, जानें कब दें रही है दस्तक

Baaghi 4: बागी 4 ने थिएटर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया लेकिन फिल्म की ओटीटी पर रिलीज होने की न्यूज आते ही एक बार फिर फैंस में खुशी का माहौल देखा जा सकता है...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 17, 2025

Baaghi 4: थिएटर पर फ्लाप फिल्म क्या OTT पर मचा पाएगी धमाल, जानें कब दें रही है दस्तक

Baaghi 4 (सोर्स: X)

Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4', जो पिछले महीन बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई थी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। फिल्म का ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये खुशखबरी है। बता दें कि 5 सितंबर को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई 'बागी 4' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी 'बागी' की पिछली 3 फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था और उन्होंने अच्छी कमाई भी की थी।

जानें कब दें रही है दस्तक

लेकिन 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा, संजय दत्त और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार मेन रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन ए हर्षा ने किया है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'बागी 4' ने भारत में लगभग 47.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। दरअसल, विदेशों में भी ये फिल्म प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और इसने मात्र 9.96 करोड़ रुपये कमाए। वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ 66.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

फिल्म की कहानी में रौनी (टाइगर श्रॉफ) एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है और महीनों बाद जब उसे होश आता है तो उसे बस अलीशा (हरनाज कौर संधू) याद रहती है। रौनी का भाई बताता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है, वो बस उसकी कल्पनाओं में है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सस्पेंस और भी गहरा होता जाता है। फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई है।

एक्शन और सस्पेंस

अगर आपने अभी तक 'बागी 4' को बॉक्सऑफिस में नहीं देखा है, तो आप इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म 17 अक्टूबर यानी आज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। तो, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर 'बागी 4' का आनंद घर बैठे लें।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…
बॉलीवुड
तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

17 Oct 2025 11:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Baaghi 4: थिएटर पर फ्लाप फिल्म क्या OTT पर मचा पाएगी धमाल, जानें कब दें रही है दस्तक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

प्रेमानंद महाराज को ये फेमस एक्टर देना चाहता है अपनी किडनी, बोले- अगर मेडिकल जांच में…

Ajaz Khan Donate Kidney to Premanand Maharaj
बॉलीवुड

यूपी में कहीं भी शूटिंग की तो…, फिल्म प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

death-threat
बॉलीवुड

धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case
बॉलीवुड

Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

Tannishtha Chatterjee Cancer
बॉलीवुड

‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

'मैं आपत्तिजनक हालत में था', Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.