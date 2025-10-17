Baaghi 4: थिएटर पर फ्लाप फिल्म क्या OTT पर मचा पाएगी धमाल, जानें कब दें रही है दस्तक

Baaghi 4 (सोर्स: X)
Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4', जो पिछले महीन बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई थी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। फिल्म का ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये खुशखबरी है। बता दें कि 5 सितंबर को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई 'बागी 4' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी 'बागी' की पिछली 3 फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था और उन्होंने अच्छी कमाई भी की थी।
लेकिन 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा, संजय दत्त और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार मेन रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन ए हर्षा ने किया है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'बागी 4' ने भारत में लगभग 47.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। दरअसल, विदेशों में भी ये फिल्म प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और इसने मात्र 9.96 करोड़ रुपये कमाए। वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ 66.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
फिल्म की कहानी में रौनी (टाइगर श्रॉफ) एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है और महीनों बाद जब उसे होश आता है तो उसे बस अलीशा (हरनाज कौर संधू) याद रहती है। रौनी का भाई बताता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है, वो बस उसकी कल्पनाओं में है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सस्पेंस और भी गहरा होता जाता है। फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई है।
अगर आपने अभी तक 'बागी 4' को बॉक्सऑफिस में नहीं देखा है, तो आप इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म 17 अक्टूबर यानी आज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। तो, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर 'बागी 4' का आनंद घर बैठे लें।
