तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...

अनुषा ने अपने पॉडकास्ट में बताया था, 'डेटिंग ऐप्स के साथ मेरा सबसे अनोखा अनुभव तब हुआ जब मुझे एक डेटिंग ऐप के लिए कैंपेन करने के लिए साइन किया गया। उस समय मेरे बॉयफ्रेंड… मैंने उसे भी मेरे साथ कैंपेन करने का ऑफर दिया। उसे जिंदगी में अब तक इस कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। उसने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल लड़कियों से बात करने और मिलने के लिए किया और हम साथ मिलकर कैंपेन कर रहे थे।' उन्होंने आगे कहा था, 'जब मुझे पता चला कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहा है।' इन बयानों के बाद करण के कैरेक्टर पर कई सवाल उठे थे।