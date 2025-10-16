Patrika LogoSwitch to English

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

Tejasswi Prakash Controversial Statement On: तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में करण की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Oct 16, 2025

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...

तेजस्वी प्रकाश (सोर्स: X)

Tejasswi Prakash Controversial Statement On: बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों एक बार फिर ड्रामा गरमाया हुआ है। एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के जन्मदिन पर एक प्यारी-सी पोस्ट शेयर की, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये पोस्ट सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ लिखे कैप्शन के लिए भी चर्चा में है, क्योंकि फैंस का मानना है कि ये करण की एक्स-गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर पर एक कटाक्ष हो सकता है।

विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर करण कुंद्रा के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा, 'अब वो सिर्फ राइट स्वाइप ही करते हैं। मेरे सपनों के राजकुमार को, जन्मदिन मुबारक हो @kkundrra।' इस कैप्शन को पढ़ते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अनुषा दांडेकर के पिछले बयानों का करारा जवाब माना। कमेंट सेक्शन में कई लोग तेजस्वी की तारीफ करते दिखे, एक यूजर ने तो लिखा, 'क्या सही भिगोकर मारा है।'

दरअसल, कुछ हफ्ते पहले अनुषा दांडेकर ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट 'अनवेरिफाइड' के एक एपिसोड में अपने पुराने रिश्ते में हुई बेवफाई के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके एक्स-पार्टनर बेवफा थे और अनवेरिफाइड भी। उन्होंने उनके रिश्ते के दौरान एक डेटिंग ऐप का गलत इस्तेमाल किया था और कई यूजर ने इस 'एक्स' को करण कुंद्रा से जोड़कर देखा था।

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा

अनुषा ने अपने पॉडकास्ट में बताया था, 'डेटिंग ऐप्स के साथ मेरा सबसे अनोखा अनुभव तब हुआ जब मुझे एक डेटिंग ऐप के लिए कैंपेन करने के लिए साइन किया गया। उस समय मेरे बॉयफ्रेंड… मैंने उसे भी मेरे साथ कैंपेन करने का ऑफर दिया। उसे जिंदगी में अब तक इस कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। उसने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल लड़कियों से बात करने और मिलने के लिए किया और हम साथ मिलकर कैंपेन कर रहे थे।' उन्होंने आगे कहा था, 'जब मुझे पता चला कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहा है।' इन बयानों के बाद करण के कैरेक्टर पर कई सवाल उठे थे।

इससे पहले भी करण कुंद्रा ने अनुषा के आरोपों पर एक इंस्टाग्राम नोट के द्वारा पलटवार किया, जिसमें उन्होंने 'बॉलीवुड से जुड़ी अजीब महिलाओं' पर उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि, उन्होंने बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। अब तेजस्वी के इस कैप्शन को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये वाकई अनुषा को दिया गया एक जवाब है, या सिर्फ एक प्यारा जन्मदिन नोट।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

