तलाक के बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार, जल्दी कर सकते है शादी

म्यूजिक कंपोजर और रघु दीक्षित के साथ कोरियोग्राफर मयूरी उपाध्याय (सोर्स: X)
Raghu Dixit and Varijashree Venugopal: म्यूजिक कंपोजर और गायक रघु दीक्षित इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। 2005 में कोरियोग्राफर मयूरी उपाध्याय से शादी करने वाले रघु का 2019 में तलाक हो गया था। अब खबर है कि ये जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बता दें कि रघु दीक्षित ग्रैमी अवार्डस के लिए नामांकित गायिका और बांसुरी वादक वरीजाश्री वेणुगोपाल के साथ शादी करने जा रहे हैं, ये जोड़ा इसी महीने (अक्टूबर) में ही शादी करेगा।
दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रघु ने अपनी शादी के बारे में कहा, 'सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने खुद को जीवन भर अकेले रहने के लिए तैयार था, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था।' इसके बाद उन्होंने आगे कहा, 'जो एक मजबूत दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, वो स्वाभाविक रूप से प्यार और साथ में बदल गया। हमारी रुचियां समान हैं और हम एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वरीजाश्री के माता-पिता के आशीर्वाद से, हम अपने जीवन के इस नए अध्याय को एक साथ शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।'
रघु दीक्षित और वरीजाश्री वेणुगोपाल के बीच उम्र का फासला भी काफी है। रघु का जन्म 11 नवंबर 1974 को हुआ और अभी उनकी उम्र 50 वर्ष है, जबकि वरीजाश्री 6 मार्च 1991 को पैदा हुई थीं और 34 वर्ष की हैं। दोनों के बीच 16 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। हालांकि, रघु और वरीजाश्री ने साबित कर दिया है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनकी पसंद काफी समान हैं और वे एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं।
दरअसल, अभी तक इनके शादी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन रघु और वरीजाश्री के फैंस उनके इस खास दिन के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत में वरीजाश्री को जैकब कोलियर के गीत 'ए रॉक समव्हेयर' के लिए ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपना पहला ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग