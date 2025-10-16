तलाक के बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार, जल्दी कर सकते है शादी

दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रघु ने अपनी शादी के बारे में कहा, 'सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने खुद को जीवन भर अकेले रहने के लिए तैयार था, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था।' इसके बाद उन्होंने आगे कहा, 'जो एक मजबूत दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, वो स्वाभाविक रूप से प्यार और साथ में बदल गया। हमारी रुचियां समान हैं और हम एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वरीजाश्री के माता-पिता के आशीर्वाद से, हम अपने जीवन के इस नए अध्याय को एक साथ शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।'