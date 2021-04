'यमला पगला दीवाना'’ एक्टर अमित मिस्त्री का कॉर्डियक अरेस्ट से निधन

मुंबई। कोरोना की दूसरी लहर भी फिल्म जगत के लिए उतनी ही भारी पड़ रही है, जितनी पहली बार पड़ी थी। पिछले साल जब कोरोना आया तब फिल्म बिजनेस बंद हुआ, कई स्टार्स का बीमारियों के चलते निधन हो गया। कुछ ने आत्महत्या जैसा गलत कदम भी उठाया। अब इस साल भी हालात ऐसे ही हैं। संगीतकार श्रवण राठौड़, तेलुगु एक्टर विवेक के बाद 'बंदिश बैंडिट्स’ एक्टर अमित मिस्त्री का निधन शुक्रवार को निधन हो गया। उनका निधन कॉर्डियक अरेस्ट के चलते हुआ बताया जाता है। एक्टर के निधन की पुष्टि कुब्रा सेठ ने ट्वीटर पर की। अमित मिस्त्री हाल ही में तेनाली रामा और मैडम सर जैसे टीवी शो में काम करते नजर आए थे। उन्होंने 'यमला पगला दीवाना' और 'शोर इन द सिटी' जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

