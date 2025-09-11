बचपन में बनीं स्टार, मां बनने के बाद अपनी ही बेटी की मौत की मांगी दुआ

बता दें कि मौसमी के अनुसार पायल का 2019 में निधन हो गया। लेकिन, वो अपनी बेटी का चेहरा अंतिम बार भी नहीं देख पाईं क्योंकि उनके दामाद और ससुराल वालों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मौसमी ने आरोप लगाया कि उनके परिवारवालों ने पायल के होस्पिटल के खर्चों का भुगतान करने से मना कर दिया था, और अस्पताल का बिल न चुकाने के कारण उसे मृत अवस्था में रखा गया था। दरअसल मौसमी चटर्जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने सफलता, प्यार और दुख सब कुछ देखा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।