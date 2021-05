कोरोना से हुआ 2 माह के बच्चे की मां का निधन, भूमि पेडनेकर ने मां के दूध के लिए मांगी मदद

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। बॉलीवुड के कुछ अन्य स्टार्स की तरह भूमि भी हर तरीके से लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। हाल ही एक्ट्रेस ने मां को खो चुके एक बच्चे के लिए लोगों से मां का दूध की व्यवस्था करने की अपील की है। साथ ही ऐसी माताओं को भी दूध फ्रिज करवाने की अपील की है जो इस काम अनाथ बच्चों की हेल्प करन चाहती हैं।

2 माह के बच्चे के लिए दूध की जरूरत

भूमि पेडनेकर ने अपनी एक ट्वीटर पोस्ट में लिखा,'2 महीने का बच्चा, मां कोविड से गुजर गई है, बांकुरा के पास मां के दूध की तत्काल आवश्यकता है, पश्चिम बंगाल में स्तनपान कराने वाली माताएं जो सीधे आगे आने के लिए दूध को फ्रीज कर सकती हैं, वह कोलकाता, दुर्गापुर, बांकुरा, बिष्णुपुर से सप्ताह में एक बार दूध एकत्र कर सकती हैं।' भूमि का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। फैंस ने इस ट्वीट के जवाब में मदद की पेशकश की है। साथ ही ऐसे सम्पर्क भी शेयर किए हैं, जहां से इस तरह की मदद मिल सकती है।

2 month baby, mother passed from covid,urgently needs breast milk donations near Bankura, West Bengal-lactating mothers who can freeze the milk themselves to directly come forward,he can collect frozen milk once a week from Kolkata, Durgapur, Bankuura, Bishnupur

DM @RaveenaPatel