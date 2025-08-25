Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

CM Yogi की बायोपिक ‘अजेय’ को लेकर आया बड़ा अपडेट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

CM Yogi Biopic Ajay Update: योगी आदित्यनाथ की बायोपिक ‘अजेय’ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलिज को लेकर हरा सिग्नल दे दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 25, 2025

CM Yogi Biopic Ajay Movie Update
योगी आदित्यनाथ की बायोपिक ‘अजेय’ को बॉम्बे हाईकोर्ट की हरी झंडी

CM Yogi Biopic Ajay Release Date: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, जिससे फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म के निर्माता जल्द ही रिलीज की तारीख घोषित करेंगे।

क्या है मामला?

दरअसल, सीबीएफसी ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फिल्म देखने के बाद सोमवार को इस केस की सुनवाई की।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस दौरान उन्हें फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, “हमने फिल्म देखी, लेकिन फिल्म में कोई परेशानी नहीं है। मेकर्स ने डिस्क्लेमर भी दिया है। आपने अगर ये फिल्म देखी होती तो बहस आसान होती।”

कोर्ट ने सब्मिट किए डिस्क्लेमर को पहले से बेहतर बताया। इसमें लिखा है कि फिल्म एक सिनेमैटिक अडॉप्शन है। अदालत ने पाया कि 21 जगह पर जो आपत्ति थी, वो सही नहीं है। उन्होंने पाया कि फिल्म ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए इसे सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका को वैध माना, और अब यह फिल्म रिलीज की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद निर्माता आगे ऑर्डर कॉपी लेकर फिल्म की रिलीज डेट निर्धारित करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी के वकील की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि इससे योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उसी किताब पर आधारित है, जिसका खुद उन्होंने प्रचार किया था।

फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस ने 5 जून को सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) में सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। नियम के मुताबिक 15 दिन में जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 3 जुलाई को उन्होंने 'प्राथमिकता योजना' के तहत तीन गुना फीस देकर दोबारा आवेदन किया। 7 जुलाई को स्क्रीनिंग की तारीख मिली, लेकिन बिना कारण बताए एक दिन पहले स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। तब निर्माताओं ने कोर्ट में अपील की।

फिल्म का निर्देशन 'महारानी 2' के निर्देशक रवींद्र गौतम ने किया है। इसमें दिनेश लाल यादव (निरहुआ), अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार हैं।

