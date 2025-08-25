CM Yogi की बायोपिक ‘अजेय’ को लेकर आया बड़ा अपडेट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस ने 5 जून को सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) में सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। नियम के मुताबिक 15 दिन में जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 3 जुलाई को उन्होंने 'प्राथमिकता योजना' के तहत तीन गुना फीस देकर दोबारा आवेदन किया। 7 जुलाई को स्क्रीनिंग की तारीख मिली, लेकिन बिना कारण बताए एक दिन पहले स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। तब निर्माताओं ने कोर्ट में अपील की।