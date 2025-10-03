Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस वाइल्ड कार्ड एंट्री का, जो शो में भूचाल लाने वाली है। कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जो घर के अंदर कदम रखकर पूरी बाजी पलट देगा। क्या ये कोई अनजाना चेहरा होगा या फिर पहले से ही मशहूर हस्ती?

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 03, 2025

Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

Bigg Boss 19 (सोर्स: X)

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच खूब धूम मचा रहा है। शो अब अपने छठे हफ्ते में एंट्री कर चुका है और इस दौरान घर के अंदर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। कंटेस्टेंट के बीच हर दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, और फीमेल कंटेस्टेंट तो हाथापाई तक उतर आई हैं।

टास्क में जीतने के लिए हर कोई एक-दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। अब तक शो से 3 कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि खबरें आ रही हैं कि 'बिग बॉस 19' के घर में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री होने वाली है। माना जा रहा है कि उनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।

कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

टेलीरिपोर्टर ने 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) को शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अप्रोच किया गया है और ये भी कहा गया है कि दीपक अपनी बहन मालती को शो में छोड़ने आएंगे।

अगर ऐसा होता है तो शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) के बाद मालती इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली दूसरी कंटेस्टेंट होंगी। हालांकि, अभी तक मालती की एंट्री को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन उनके फैंस उन्हें शो में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

वाइल्ड कार्ड एंट्री

बता दें कि एक तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी तरफ 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें घर का माहौल तनावपूर्ण दिख रहा है। इसके साथ ही प्रोमो में दिखाया गया है कि घरवाले बार-बार अपने माइक उतारने की बात कर रहे हैं। इस पर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस से शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं।

इसके बाद बिग बॉस का गुस्सा फूट पड़ता है। वे भड़कते हुए कहते हैं, "बात-बात पर माइक उतारने की बात कहना ये धमकी आप लोग दे किसको रहे हैं? आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, तो ये अपनी धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर है।"

अब देखना ये है कि मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर के समीकरण बदलते हैं या नहीं, और बिग बॉस के गुस्से का घरवालों पर क्या असर होता है। 'बिग बॉस 19' के आगे के एपिसोड्स काफी दिलचस्प होने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

03 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नीता अंबानी के फाल्गुनी पाठक ने छुए पैर, फिर स्टेज पर दोनों ने गरबा से मचाई धूम, Video

Falguni Pathak touched Nita Ambani
बॉलीवुड

पिता दलेर मेहंदी को जेल में देख बेटी ने पूछा था ऐसा सवाल, रो पड़े थे सिंगर, पत्नी का दिल चीर देने वाला खुलासा

Daler Mehndi Wife shocking revelation jail journey said daughter asked question singer broke down in tears
बॉलीवुड

प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल

प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल
बॉलीवुड

तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

Mahesh bhatt big revealed
बॉलीवुड

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.