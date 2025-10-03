Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

बता दें कि एक तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी तरफ 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें घर का माहौल तनावपूर्ण दिख रहा है। इसके साथ ही प्रोमो में दिखाया गया है कि घरवाले बार-बार अपने माइक उतारने की बात कर रहे हैं। इस पर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस से शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं।