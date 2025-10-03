Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, कौन हैं वो शख्स जो पलटने वाले हैं बाजी

Bigg Boss 19 (सोर्स: X)
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच खूब धूम मचा रहा है। शो अब अपने छठे हफ्ते में एंट्री कर चुका है और इस दौरान घर के अंदर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। कंटेस्टेंट के बीच हर दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, और फीमेल कंटेस्टेंट तो हाथापाई तक उतर आई हैं।
टास्क में जीतने के लिए हर कोई एक-दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। अब तक शो से 3 कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि खबरें आ रही हैं कि 'बिग बॉस 19' के घर में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री होने वाली है। माना जा रहा है कि उनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।
टेलीरिपोर्टर ने 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) को शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अप्रोच किया गया है और ये भी कहा गया है कि दीपक अपनी बहन मालती को शो में छोड़ने आएंगे।
अगर ऐसा होता है तो शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) के बाद मालती इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली दूसरी कंटेस्टेंट होंगी। हालांकि, अभी तक मालती की एंट्री को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन उनके फैंस उन्हें शो में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
बता दें कि एक तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी तरफ 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें घर का माहौल तनावपूर्ण दिख रहा है। इसके साथ ही प्रोमो में दिखाया गया है कि घरवाले बार-बार अपने माइक उतारने की बात कर रहे हैं। इस पर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस से शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं।
इसके बाद बिग बॉस का गुस्सा फूट पड़ता है। वे भड़कते हुए कहते हैं, "बात-बात पर माइक उतारने की बात कहना ये धमकी आप लोग दे किसको रहे हैं? आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, तो ये अपनी धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर है।"
अब देखना ये है कि मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर के समीकरण बदलते हैं या नहीं, और बिग बॉस के गुस्से का घरवालों पर क्या असर होता है। 'बिग बॉस 19' के आगे के एपिसोड्स काफी दिलचस्प होने वाले हैं।
