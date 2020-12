विश्वनाथन आनंद के बाद ध्यानचंद पर Biopic कन्फर्म, अगले साल शूटिंग, स्टारकास्ट की घोषणा जल्द

मुंबई। भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ( Viswanathan anand ) की बायोपिक की घोषणा के बाद खेल और सिनेमाप्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ( Major Dhyan Chand ) पर भी बायोपिक बनेगी। इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी और रिलीज 2022 में किया जाएगा।

फिल्म की कास्टिंग अभी जारी

निर्माता रॉनी स्क्रूवाला की आरएसवीपी और ब्लू मंकी फिल्म्स द्वारा हॉकी लेजेंड ध्यानचंद पर आधारित एक नई फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। ध्यानचंद की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए रॉनी स्क्रूवाला और निर्देशक अभिषेक चौबे फिर से साथ में काम कर रहे हैं। सुप्रतीक सेन और अभिषेक द्वारा एक साल से अधिक समय तक के लिए लिखी गई इस फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। फिल्म की कास्टिंग अभी चल रही है और किसी बड़े अभिनेता द्वारा लीड रोल निभाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

जुटाया रिसर्च मैटेरियल

अभिषेक चौबे ने इस पर बात करते हुए कहा, 'ध्यानचंद स्पोर्ट्स के इतिहास में हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी हैं और उनकी बायोपिक को निर्देशित करना गर्व की बात है। हमारे पास कई सारी रिसर्च मैटेरियल है और सच कहूं तो उनके जीवन की हर उपलब्धि अपने आप में एक अलग कहानी है। मैं फिल्म के लिए एक शानदार क्रिएटिव टीम के साथ काम करने का मौका पाकर खुद को आभारी समझता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसके किरदारों के बारे में भी जल्द ही ऐलान हो।

शानदार रहा पूरा कॅरियर

बता दें कि ध्यानचंद ने सन 1925 से 1949 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में खेले गए 185 मैचों में 500 से अधिक गोल दागे हैं और साल 1928, 1932 और 1936 में हुए ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

