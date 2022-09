अनोखे अंदाज में होगा बिपाशा बसु का बेबी शॉवर, ड्रेस कोड से लेकर थीम तक सब कुछ होगा एक दम यूनिक

बॉलीवुड के लवली कपल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर नन्हे मेहनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी के 6 साल बाद कपल के घर खुशखबरी आने वाली है। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर बेबी बंप के साथ फोटो शेयर कर खुशखबरी दी थी। अब इस बीच बिपाशा बसु बेबी शॉवर सेरेमनी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अदाकारा की ये सेरेमनी काफी खास होने वाली है।

जब से बिपाशा बसु ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है तब से सभी काफी एक्साइटेड हैं। अदाकारा अक्सर सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉट करती नजर आती हैं। इसके साथ ही वो समय समय पर स्पॉट होती रहती हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि जल्द ही एक्ट्रेस के बेबी शॉवर सेरेनमी का आयोजन होने वाला है। इतना ही नहीं ये बेबी शॉवर काफी अलग और खास होने वाला है। हालांकि ये एक इंटिमेट सेरेमनी होगी। इस पार्टी के लिए आमंत्रण भेजे जा चुके हैं और इसमें सिर्फ कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया गया है।

bipasha basu baby shower on this date know everything from the theme to the invitation card