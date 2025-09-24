'ये खून-खराबा है...' They Call Him OG में हिंसा म्यूट करने पर CBFC के खिलाफ यूजर्स का गुस्सा फूटा

They Call Him OG: सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्टअवेटेड फिल्म 'ओजी' ने दर्शकों की उत्सुकता को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि फिल्म में बेकार की बातें पवन कल्याण के मुंह से सुनने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और फिल्म से हाथ काटने, सिर काटने, हथौड़े से मारने के 1 सेकंड, गर्दन सिलने के 3 सेकंड और एक लॉज में 1 मिनट की हिंसा के 9 सेकंड के क्लोज-अप सीन को भी हटा दिया गया हैं। दरअसल, यही 'ओजी' सबसे बड़ी खासियत है।
सेंसर सर्टिफिकेट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें स्पष्ट रूप से फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया है। सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हिंसा और एक्शन के सीन को देखते हुए ये निर्णय लिया है। 123 तेलुगु वेबसाइट के मुताबिक, बोर्ड के निर्देशानुसार कुछ गालियों को म्यूट किया गया है। बता दें कि ट्रेलर में फिल्म के डार्क और ग्रिटियर नैरेटिव का संकेत मिलने के बाद, ये कदम किसी हैरानी की बात नहीं है।
CBFC के मुताबिक 'ओजी' 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म है। अब सर्टिफिकेट के सामने आने के बाद, पवन कल्याण के फैंस को इस मोस्टअवेटेड फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें है। CBFC के इस आदेश से फैंस के मन में बहुत आक्रोश भरा है। साथ ही फैंस ने X पर कई कमेंट भी किए है, एक ने लिखा है, 'ये तो भयानक खून-खराबा है', तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'अच्छा रनटाइम।' साथ ही तीसरे यूजर ने लिखा, 'बेसब्री से 'ओजी' का है इंतजार #TheyCallHimOG।'
फिल्म 'पांजा' के बाद ये दूसरा मौका है जब पवन कल्याण की फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है। 'ओजी' में प्रियंका मोहन मेन लीड मे हैं, तो इमरान हाशमी विलेन रोल में हैं, और श्रीया रेड्डी, प्रकाश राज, अर्जुन दास, और सुभलेखा सुधाकर जैसे कलाकारों के दमदार अभिनय की उम्मीद है। बता दें कि ये फिल्म 25 सितंबर यानी कल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि कहानी और हिंसक सीन से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा पाएगी, या नहीं ये फिल्म।