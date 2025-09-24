'ये खून-खराबा है...' They Call Him OG में हिंसा म्यूट करने पर CBFC के खिलाफ यूजर्स का गुस्सा फूटा

They Call Him OG: सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्टअवेटेड फिल्म 'ओजी' ने दर्शकों की उत्सुकता को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि फिल्म में बेकार की बातें पवन कल्याण के मुंह से सुनने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और फिल्म से हाथ काटने, सिर काटने, हथौड़े से मारने के 1 सेकंड, गर्दन सिलने के 3 सेकंड और एक लॉज में 1 मिनट की हिंसा के 9 सेकंड के क्लोज-अप सीन को भी हटा दिया गया हैं। दरअसल, यही 'ओजी' सबसे बड़ी खासियत है।