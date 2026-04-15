बॉबी देओल ने सौतेली बहनों ईशा- अहाना संग रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- पिता की मौत के बाद सब बदल गया

इस दुख की घड़ी में सबसे बड़ा बदलाव देओल परिवार के आपसी रिश्तों में आया है। बॉबी ने बताया कि धर्मेंद्र के निधन ने उन्हें उनकी सौतेली बहनों, ईशा देओल और अहाना देओल के और करीब ला दिया है। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से कहा, "हम सभी पापा को खोने के दुख से अपने-अपने तरीके से जूझ रहे हैं। कभी-कभी दुख की वजह से हम एक-दूसरे को गलत समझ बैठते हैं। हर किसी को लगता है कि उसका दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन वक्त हर जख्म भर देता है। अंत में यह नुकसान ही है जिसने पूरे परिवार को एक-दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है।"