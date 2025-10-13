Patrika LogoSwitch to English

बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

Bobby Deol Upcoming Film: लॉर्ड बॉबी फैंस के लिए गुड न्यूज है। एक्टर की अपकमिंग फिल्म का धमाकेदार पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वह फाइटर हेलीकॉप्टर और टैंक के बीच नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी?

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 13, 2025

Bobby Deol upcoming film

बॉबी देओल की आगामी फिल्म का पोस्टर (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Bobby Deol: बॉबी देओल एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं। जी हां, दीपावली से पहले वह अपनी नई फिल्म लेकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे हैं, जिसमें वह निभा रहे हैं एक दिलचस्प किरदार ‘प्रोफेसर व्हाइट नॉइज’ का। फिल्म का फर्स्ट लुक (पोस्टर) रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। बॉबी का यह नया अवतार फैंस के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

एक अनोखे किरदार में नजर आएंगे एक्टर

हाल ही में आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से तारीफें बटोरने के बाद, बॉबी अब इस नए और रहस्यमयी रोल में नजर आएंगे।

फिल्म के नाम का खुलासा भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन उनके किरदार और रिलीज डेट को लेकर बज जरूर बन चुका है। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार ‘प्रोफेसर व्हाइट नॉइज’ क्या नया रंग दिखाने वाले हैं।

बॉबी देओल में पोस्ट में क्या लिखा?

अपनी आगामी फिल्म में बॉबी देओल एक प्रोफेसर की भूमिका में दिखाई देंगे। यह 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसका पोस्टर शेयर करते हुए बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है, 19 अक्टूबर।"

उन्होंने ‘आग लगा दे’ हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इस पोस्टर में बॉबी देओल काले चश्मे, लंबे बाल, बैंगनी शर्ट और कोट पहने हुए गंभीर मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

फैंस कंफ्यूज

उनका लुक देख सोशल मीडिया पर फैंस कंफ्यूज नजर आए। किसी को लगा यह उनकी आने वाली फिल्म 'अल्फा' का लुक है। इस फिल्म में वह एक जासूस की भूमिका निभा सकते हैं। लोग इस पर कमेंट कर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स को इसे देखकर 'मनी हीस्ट' के प्रोफेसर की याद आ गई।

इस फिल्म का नाम तो पता नहीं है, लेकिन अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में बॉबी देओल एक खलनायक भूमिका में दिखाई देंगे। इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ भी हैं। इसकी एक झलक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के आखिरी सीन में दिखाई गई थी।

इसमें बॉबी देओल एक युवा लड़की के हाथ पर एक चित्र बनाते हुए दिखे। जब वह लड़की पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो बॉबी देओल कहते हैं, "अल्फा। पहला, सबसे तेज, सबसे मजबूत।"

इसे देखने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि यह फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट के बचपन का सीन हो सकता है। बताया जा रहा है कि 'अल्फा' आने वाले क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है।

ये भी पढ़ें

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे Bobby Deol

Bobby Deol

Published on:

13 Oct 2025 07:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

