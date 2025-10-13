बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

Bobby Deol: बॉबी देओल एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं। जी हां, दीपावली से पहले वह अपनी नई फिल्म लेकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे हैं, जिसमें वह निभा रहे हैं एक दिलचस्प किरदार ‘प्रोफेसर व्हाइट नॉइज’ का। फिल्म का फर्स्ट लुक (पोस्टर) रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। बॉबी का यह नया अवतार फैंस के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।