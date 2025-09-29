‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल

फिलहाल, बॉबी देओल के अलावा सनी देओल भी दिल्ली पहुंचे हैं और वो किसी रामलीला का हिस्सा बनने नहीं बल्कि अपने भतीजे की शादी में हिस्सा बनने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में सनी ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए दी है। साथ ही, उन्होंने 'गदर' फिल्म के डायलॉग से मिलता-जुलता कैप्शन भी लिखा, 'मैं निकला गड्डी लेके, अगला पड़ा दिल्ली'। कुल मिलाकर, इस साल की लव कुश रामलीला में मनोरंजन और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। फैंस एक तरफ जहां रावण दहन करते बॉबी देओल को देखेंगे, वहीं सनी देओल के परिवार में शादी की खुशियां भी मनाई जाएंगी।