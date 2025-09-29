‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल

Bobby Deol (रचनात्मक)
Dussehra 2025: दिल्ली में होने वाली विश्व प्रसिद्ध लव-कुश रामलीला इस साल एक और यादगार लम्हे की साक्षी बनेगी। इस बार बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल दशहरा के दिन लाल किला मैदान में रावण वध का मंचन करेंगे। ये खबर सामने आने के बाद रामलीला कमेटी के साथ-साथ बॉबी देओल के फैंस में भी उत्साह का माहौल है।
बॉबी देओल उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता है और वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आर्यन खान की वेब सीरीज में भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के फेमस लव कुश रामलीला में बॉबी देवोल मुख्य अतिथि के रूप में दशहरे पर रावण वध करते देखा जा सकेगा।
बता दें, लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बॉबी देओल को रावण वध करने का न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। कमेटी का मानना है कि बॉबी देओल की मौजूदगी से रामलीला और भी भव्य और यादगार बनेगी। ऐसे में दशहरे की शाम को देखने के लिए दिल्ली और देश के कोने-कोने से लाखों दर्शक लाल किले के मैदान में जुटते हैं।
फिलहाल, बॉबी देओल के अलावा सनी देओल भी दिल्ली पहुंचे हैं और वो किसी रामलीला का हिस्सा बनने नहीं बल्कि अपने भतीजे की शादी में हिस्सा बनने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में सनी ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए दी है। साथ ही, उन्होंने 'गदर' फिल्म के डायलॉग से मिलता-जुलता कैप्शन भी लिखा, 'मैं निकला गड्डी लेके, अगला पड़ा दिल्ली'। कुल मिलाकर, इस साल की लव कुश रामलीला में मनोरंजन और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। फैंस एक तरफ जहां रावण दहन करते बॉबी देओल को देखेंगे, वहीं सनी देओल के परिवार में शादी की खुशियां भी मनाई जाएंगी।
