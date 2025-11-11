बॉबी देओल की उदासी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, धर्मेंद्र के घर के बाहर उमड़ी भीड़

अस्पताल से बाहर निकलते वक्त बॉबी देओल (इमेज सोर्स: वायरल बिरयानी)
Dharmendra Health News: धर्मेंद्र के बंगले के बाहर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता की तबीयत को लेकर फैंस चिंतित हैं। घर के बाहर भारी भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने सड़क का कुछ हिस्सा बेरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। लगभग 25 बाउंसर और कई पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि बॉलीवुड के ‘हीमैन’ जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आएं।
अस्पताल से बाहर आते वक्त बॉबी देओल का एक वीडियो सामने आया है, उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है। टेंशन की वजह से उन्होंने अपने हाथ को हेड पर लगाया हुआ है। देखें वीडियो-
बता दें इससे पहले धर्मेंद्र की पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी अस्पताल पहुंची थीं। इसके पहले सनी देओल, ईशा देओल दिग्गज अभिनेता की सेहत का हाल जानने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। लिस्ट में और भी कई बड़े नाम हैं, मिलना का सिलसिला जारी है।
सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया था। टीम ने बताया था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है। सूत्रों की मानें तो एक्टर की हालत स्थिर बताई जा रही है। वह डॉक्टर्स उन पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं।
