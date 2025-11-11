Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बॉबी देओल की उदासी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, धर्मेंद्र के घर के बाहर उमड़ी भीड़

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र के घर के बाहर फैंस की भीड़ जुटी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच अस्पताल से बाहर निकलते वक्त बॉबी देओल का एक वीडियो सामने आया है, उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। ताजा अपडेट में जानिए अब कैसे हैं आपके चहेते एक्टर धर्मेंद्र?

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 11, 2025

Dharmendra Health Updates

अस्पताल से बाहर निकलते वक्त बॉबी देओल (इमेज सोर्स: वायरल बिरयानी)

Dharmendra Health News: धर्मेंद्र के बंगले के बाहर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता की तबीयत को लेकर फैंस चिंतित हैं। घर के बाहर भारी भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने सड़क का कुछ हिस्सा बेरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। लगभग 25 बाउंसर और कई पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि बॉलीवुड के ‘हीमैन’ जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आएं।

अपसेट दिखे लार्ड बॉबी

अस्पताल से बाहर आते वक्त बॉबी देओल का एक वीडियो सामने आया है, उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है। टेंशन की वजह से उन्होंने अपने हाथ को हेड पर लगाया हुआ है। देखें वीडियो-

बता दें इससे पहले धर्मेंद्र की पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी अस्पताल पहुंची थीं। इसके पहले सनी देओल, ईशा देओल दिग्गज अभिनेता की सेहत का हाल जानने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। लिस्ट में और भी कई बड़े नाम हैं, मिलना का सिलसिला जारी है।

कैसी है एक्टर की तबीयत

सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया था। टीम ने बताया था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है। सूत्रों की मानें तो एक्टर की हालत स्थिर बताई जा रही है। वह डॉक्टर्स उन पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, डीजीपी ऑफिस को भेजा गया खौफनाक लेटर
टॉलीवुड
Bomb Threat To Ajith Kumar Residence

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

11 Nov 2025 10:15 pm

Published on:

11 Nov 2025 09:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बॉबी देओल की उदासी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, धर्मेंद्र के घर के बाहर उमड़ी भीड़

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र के जेब में नहीं थे पैसे… जब ‘हीमैन’ ने चने खाकर सड़क किनारे बेंच पर बिताई रातें

Dharmendra Struggle Story
बॉलीवुड

‘पापा ठीक हैं…’ जितेंद्र को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दिया बड़ा अपडेट, कल लड़खड़ाकर गिरे थे एक्टर

Jeetendra Health Update
बॉलीवुड

एक्ट्रेस हो गईं शर्म से पानी-पानी जब पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने कही शशि कपूर से ये बात

एक्ट्रेस हो गईं शर्म से पानी-पानी जब पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने कही शशि कपूर से ये बात
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की झूठी खबरों पर फूटा शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा, बोले- एक पल के लिए यकीन हो गया था…

Shatrughan Sinha Angry On Dharmendra Death Rumors
बॉलीवुड

‘तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास…’,धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी

'तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास...',धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.