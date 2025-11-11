बॉबी देओल की उदासी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, धर्मेंद्र के घर के बाहर उमड़ी भीड़

Dharmendra Health News: धर्मेंद्र के बंगले के बाहर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता की तबीयत को लेकर फैंस चिंतित हैं। घर के बाहर भारी भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने सड़क का कुछ हिस्सा बेरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। लगभग 25 बाउंसर और कई पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि बॉलीवुड के ‘हीमैन’ जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आएं।