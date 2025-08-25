14 साल पहले बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस ने दिए थे एक Kissing सीन के लिए 30 रीटेक; जानें क्या थी सच्चाई

रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस रीमा सेन को एक परफेक्ट किस सीन के लिए करीब 30 बार रीटेक देना पड़ा था।

जब उनसे पूछा गया कि ये सब क्या था? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने रीटेक गिनें नहीं, लेकिन हां, कई बार देना पड़ा। मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि यह सिर्फ गाल पर किस था, कोई इंटिमेट किस नहीं।”