14 साल पहले बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस ने दिए थे एक Kissing सीन के लिए 30 रीटेक; जानें क्या थी सच्चाई

Reemma Sen Kissing Scene: फिल्मों में बोल्ड सीन, किसिंग सीन या फिर बिकनी सीन को लेकर अक्सर विरोध देखने को मिलता है। चाहे फिर दीपिका-कियारा के बिकनी की बात हो या फिर इमरान हाशमी के किसिंग की।
एक नाम और भी इस लिस्ट में शामिल है- रीमा सेन की। साल 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम ‘सोसाइटी काम से गई’। यह फिल्म उन दिनों काफी चर्चा में भी रही। चलिए पूरा मामला समझते हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस रीमा सेन को एक परफेक्ट किस सीन के लिए करीब 30 बार रीटेक देना पड़ा था।
जब उनसे पूछा गया कि ये सब क्या था? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने रीटेक गिनें नहीं, लेकिन हां, कई बार देना पड़ा। मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि यह सिर्फ गाल पर किस था, कोई इंटिमेट किस नहीं।”
रीमा ने बताया कि उनके सह-कलाकार राजवीर सिंह नए कलाकार हैं और शायद इसी वजह से पूरी टीम के सामने किस करते समय वे थोड़े नर्वस थे।
एक्ट्रेस ने आगे कहा था कि बार-बार रीटेक देने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने माना कि उन्हें फिल्मों में अंतरंग किसिंग सीन करने में हिचक होती है। मुझे पता है कि आजकल किसिंग सीन और बिकिनी पहनना आम हो गया है, लेकिन मैं इसमें सहज महसूस नहीं करती। मुझे इस पर सोचने की जरूरत होगी।
फिल्म ‘‘सोसाइटी काम से गई’ के बारे में बात करते हुए रीमा ने आगे बताया था कि यह एक फील-गुड फिल्म है और इसमें उनका रोल एक चुलबुली लड़की का है।
वे कहती हैं, “हालांकि फिल्म का मैसेज गंभीर है, लेकिन इसे मजेदार तरीके से दिखाया गया है। मेरा किरदार हमेशा जोश से भरा रहता है। इस फिल्म पर काम करते हुए मुझे समझ आया कि पत्रकारों को हर दिन कितनी सख्त डेडलाइन झेलनी पड़ती है।”