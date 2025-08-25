सोनू सूद को सड़क किनारे मिलीं बुजुर्ग महिला, दिल छू लेने वाला वीडियो आया सामने

Sonu Sood: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनका लेटेस्ट वीडियो। वह अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें या वीडियो शेयर करते हैं, जो लोगों के दिल को छू जाते हैं। कभी किसी की मदद करके तो कभी छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाकर, वे हमेशा चर्चा में रहते हैं।
लोग उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जानते हैं। लॉकडाउन के समय उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करके सबका दिल जीत लिया था, और आज भी लोग उन्हें उसी वजह से याद करते हैं।
हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला, जिसे देखकर हर कोई खुश हो रहा है।
इस वीडियो में सोनू सूद एक बुजुर्ग महिला के पास बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में वह बताते हैं कि यह अम्मा कमाल की सिंगर हैं। इसके बाद वह बड़ी विनम्रता से उनसे कुछ गाने की गुजारिश करते हैं। बुजुर्ग महिला मुस्कराते हुए मराठी भाषा का एक गीत गाना शुरू करती हैं। उनका सुर, उनका लय और उनकी आवाज इतनी भावनात्मक होती है कि देखने वाले का दिल छू जाता है।
गाना खत्म होने के बाद सोनू सूद उनकी तारीफ करते हैं और मुस्कराते हुए कहते हैं, "बहुत बढ़िया, आप आर्टिस्ट हैं।" यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह सोनू सूद को आशीर्वाद देती हैं।
इस पूरे पल को सोनू सूद ने कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए एक बेहद दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "हुनर तो सभी में होता है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। अम्मा, आप कमाल हो। गणपति बप्पा मोरया।"
वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट करने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रतिक्रियाओं की बरसात हो गई हो। किसी ने लिखा, "सोनू सूद, आप ही असली हीरो हैं।"
किसी ने कहा, "अम्मा की आवाज ने दिल छू लिया।"
बहुत से लोगों ने हाथ जोड़ने और दिल वाले इमोजी भी शेयर किए।