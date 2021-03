मुंबई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सभी वर्ग आर्थिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को आई जो दैनिक वेतन या संविदा पर कार्यरत थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी फिल्मों की शूटिंग से जुड़े कई लोगों को रोजगार और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान अमिताभ, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन सहित कई सेलेब्स ने जरूरतमंदों की मदद की। इन्हीं में से एक हैं सुचिस्मिता राउतराय। बॉलीवुड में वह कैमरा सहायक के रूप में काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम नहीं मिला और मजबूरन मुंबई छोड़कर गृहनगर जाना पड़ा।

अमिताभ-सलमान ने की मदद

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुचिस्मिता लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के चलते उड़ीसा स्थित अपने गृहनगर कटक चली गईं। यहां उन्होंने मोेमोज बेचने का काम शुरू किया। 22 साल की सुचिस्मिता ने अब अपनी कहानी के बारे में बात की है। उन्होंने इस दौरान सेलेब्स से मिली मदद का लेकर भी खुलासा किया है। उनके अनुसार वह करीब 6 साल से फिल्म जगत में काम कर रही हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने बताया कि ,'मेरे पास घर लौटने के पैसे भी नहीं थे। अमिताभ बच्चन और सलमान खान ने हमारे पूरे क्रू को घर भेजने के लिए धन की व्यवस्था करवाई थी।'

यह भी पढ़ें : कोरोना मरीजों की Shikha Malhotra ने की सेवा, फिर हुआ कोरोना, अब आया लकवा, अस्पताल में भर्ती

With Amitabh Bachchan Sir From the Set of Chehre pic.twitter.com/uNQhqQ1TS3

अब रोज कमाती हैं 300—400 रुपए

सुचिस्मिता ने बातचीत में बताया कि घर लौटकर उन्होंने मोमोज बेचना शुरू किया। इसकी रेसिपी मुंबई में उनके रूममेट ने सिखाई थी। मोमोज बेचकर वह रोजाना 300 से 400 रुपए कमा लेती हैं। सुचिस्मिता के पास मुंबई में रहते हुए कई प्रोजेक्ट हाथ में थे, एक प्रोजेक्ट तो महामारी शुरू होने से ठीक पहले ही हाथ लगा था। इसके बाद परिस्थिति बदली और महामारी ने सबकुछ बिगाड़ दिया। कोरोना महामारी के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगा और बेकारी के चलते घर लौटना पड़ा।

यह भी पढ़ें : Coronavirus ने रुकवाई शूटिंग, सब्जी बेचने को मजबूर अभिनेता, किया था अक्षय के साथ 'सूर्यवंशी' में काम

With Madhuri Dixit #Kalank_Dairies #Shoot_Lyf

My First Hindi movie As an Assistant Cinematographer with Dop Binod Pradhan Sir pic.twitter.com/O6GFXH3hQz