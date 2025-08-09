9 अगस्त 2025,

बॉलीवुड

Bollywood Kissa: "शूटिंग में लोकल्स की एंट्री नहीं है…", जब ये कह कर फेमस एक्टर को रोक दिया सिक्योरिटी गार्ड ने

Bollywood Kissa: आज हम आपको बॉलीवुड से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब आज के जाने-माने एक्टर को सिक्योरिटी गार्ड ने सेट के अंदर जाने से रोक दिया था।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 09, 2025

Ishaan Khatter Movie Dhadak
ईशान खट्टर की धड़क फिल्म का पोस्टर (फोटो सोर्स: धर्मा प्रोडक्शंस)

Bollywood Kissa: बॉलीवुड में जितने कलाकार हैं उससे ज्यादा उनसे जुड़े किस्से-कहानियां हैं। चाहे किसी फिल्म की शूटिंग हो या उससे जुड़े कलाकारों की निजी जिंदगी, आपको हर दिन कोई नया किस्सा कोइन नहीं कहानी सुनने या पढ़ने को मिल ही जायेगी। आज हम आपको बॉलीवुड से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब आज के जाने-माने एक्टर को सिक्योरिटी गार्ड ने सेट के अंदर जाने से रोक दिया था।

किस फिल्म से जुड़ा है ये Bollywood Kissa?

साल 2018 में एक फिल्म आई थी नाम था 'धड़क'। धड़क एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें सामाजिक ऊंच-नीच और जातिवाद को बखूबी दर्शाया गया था। बताया जाता है कि फिल्म की कहानी एक सत्य घटना पर आधरित थी, जिसका बेस था ऑनर किलिंग। हालांकि 'धड़क' मराठी फिल्म 'सैराट' का हिंदी रीमेक थी। धड़क फिल्म में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर मुख्य किरदारों में नजर आये थे। इसमें आशुतोष राणा ने एक बाहुबली नेता ककी भूमिका निभाई थी। ये तो बात थी फिल्म की अब आते हैं उस किस्से पर।

शूटिंग के पहले दिन जब ईशान खट्टर को सेट के बाहर रोक दिया गया

ईशान खट्टर ने मिड डे को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे शूट के पहले ही दिन सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर जाने से रोका था। ईशान ने बताया,

"शूट का पहला दिन था और मैं कढ़ाईदार कलरफूल शर्ट पहनकर अपने किरदार मधुकर बागला नाम के लड़के की तरह मारवाड़ी बोलने की प्रैक्टिस करता हुआ शूट की लोकेशन पर पहुंचा। मैंने तेल लगाकर पीछे की तरफ बाल बनाये हुए थे। गार्ड ने मुझको रोका और बोला कि यहां के लोकल लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर मैं खुश भी हुआ कि मैंने अपने किरदार को खुद में ढाल लिया था।"

उसके बाद ईशान ने बताया कि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और मुझे इसमें अभिनय करके बहुत मजा आया था। इस फिल्म का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। इस फिल्म में ईशान के साथ जाह्नवी कपूर ने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया है।

ईशान ने की थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत

ईशान खट्टर ने साल 2005 में आई फिल्म "वाह! लाइफ़ हो तो ऐसी!" से बतौर बाल कलाकार अपना फ़िल्मी सफर शुरू किया था। इस फिल्म में उनके सौतेले भाई शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में थे। आपको बता दें कि उन्होंने "उड़ता पंजाब" (2016) और "हाफ़ विडो" (2017) जैसी फ़िल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके बाद एक्टर ने साल 2017 में आई बियॉन्ड द क्लाउड्स में दर्ज डीलर के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर के फिल्म फेयर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगर कमर्शियल फिल्म की बात करें तो धड़क फिल्म से उनको इंडस्टी में पहचान और सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अ सूटेबल बॉय (2020), द परफेक्ट कपल (2024।

इसके बाद उन्होंने 'अ सूटेबल बॉय' (2020), 'द परफेक्ट कपल' (2024) और ड्रामा सीरीज़ 'द रॉयल्स' में अभिनय किया है। उन्होंने 'पिप्पा', 'फोनबूथ', और 'होम बाउंड' जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया।

