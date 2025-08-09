Bollywood Kissa: “शूटिंग में लोकल्स की एंट्री नहीं है…”, जब ये कह कर फेमस एक्टर को रोक दिया सिक्योरिटी गार्ड ने

ईशान खट्टर ने साल 2005 में आई फिल्म "वाह! लाइफ़ हो तो ऐसी!" से बतौर बाल कलाकार अपना फ़िल्मी सफर शुरू किया था। इस फिल्म में उनके सौतेले भाई शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में थे। आपको बता दें कि उन्होंने "उड़ता पंजाब" (2016) और "हाफ़ विडो" (2017) जैसी फ़िल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके बाद एक्टर ने साल 2017 में आई बियॉन्ड द क्लाउड्स में दर्ज डीलर के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर के फिल्म फेयर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगर कमर्शियल फिल्म की बात करें तो धड़क फिल्म से उनको इंडस्टी में पहचान और सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अ सूटेबल बॉय (2020), द परफेक्ट कपल (2024।