कभी 70 हजार की फीस पर काम करता था ये एक्टर, आज करोड़ों का है मालिक जीता है लैविश लाइफस्टाइल

पिछले साल दिसंबर में कार्तिक और फिल्ममेकर करण जौहर ने एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी" पर काम करने की घोषणा की थी और रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि कार्तिक ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ चार्ज की डिमांड की हैं। हालांकि उनके फीस को लेकर कोई सबूत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि वो 40-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, जो गलत है। क्योंकि उन्होंने इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है।