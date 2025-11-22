Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

कभी 70 हजार की फीस पर काम करता था ये एक्टर, आज करोड़ों का है मालिक जीता है लैविश लाइफस्टाइल

Kartik Aaryan: 70 हजार की फिल्म की फीस पर बॉलीवुड में कदम रखने वाले ये शहजादे आज अपनी लैविश लाइफस्टाइल के कारण खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 22, 2025

कभी 70 हजार की फिस पर बॉलीवुड के शहजादे करते थे काम, आज उनकी लैविश लाइफस्टाइल के बारे में जानकर चौंक जाएंगे

Kartik Aaryan सोर्स: X (@lomlkartik)

Kartik Aaryan: आज बॉलीवुड के 'शहजादे' यानी कार्तिक आर्यन अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 22 नवंबर 1990 को जन्मे कार्तिक का असली नाम कार्तिक तिवारी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में एंट्री करने के लिए उन्होंने अपना सरनेम बदलकर आर्यन कर लिया। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा पहचान बना चुके हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है।

आज उनके पास अपना आलीशान घर और लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 70,000 रुपये लिए थे। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको उनकी लाइफ से लेकर नेटवर्थ तक का पूरा सफर बताने वाले हैं।

फिल्मी करियर की शुरुआत

कार्तिक आर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर से पूरी की और बाद में मुंबई के डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बता दें, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2011 में लव रंजन की फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत कम फीस मिली थी।

कार्तिक ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी पहली फिल्म 'प्यार का पंचनामा' के लिए उन्हें सिर्फ 70 हजार रुपये मिले थे, जिसमें से टैक्स कटने के बाद केवल 63 हजार रुपये उनके हाथ आए थे। उस समय उनकी डेब्यू फीस को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी और कहा जा रहा था कि एक्टर ने 1 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, जिसे उन्होंने गलत बताया था।

कार्तिक आर्यन की फीस

दरअसल, आज भी कार्तिक आर्यन की फीस को लेकर कई तरह की खबरें उड़ती रहती हैं और कहा जाता है कि वो अपनी एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, जो सरासर झूठ है। कार्तिक आर्यन ने फिल्मफेयर से बात करते हुए अफवाहों के बारे में बताया, "क्या मैं अकेला एक्टर हूं जिसे इतनी फीस मिली है? या कोई किसी और के बारे में क्यों नहीं लिखता। सब मेरे बारे में ही लिखते हैं।"

पिछले साल दिसंबर में कार्तिक और फिल्ममेकर करण जौहर ने एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी" पर काम करने की घोषणा की थी और रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि कार्तिक ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ चार्ज की डिमांड की हैं। हालांकि उनके फीस को लेकर कोई सबूत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि वो 40-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, जो गलत है। क्योंकि उन्होंने इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है।

कार्तिक आर्यन की संपत्ति

साल 2023 में कार्तिक आर्यन की संपत्ति 39 से 46 करोड़ रुपये के बीच थी और फिल्मों के अलावा कार्तिक आर्यन अरमानी एक्सचेंज, सुपर ड्राई और कैडबरी सिल्क जैसे कई बड़े ब्रांडों के साथ विज्ञापन से भी अच्छी कमाई करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये स्टार हर ब्रांड पर 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की फीस लेते हैं।

हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये तक बताई गई है, जो उनके तेजी से बढ़ते करियर को दर्शाती है। बता दें, कार्तिक आर्यन का सफर ग्वालियर के एक इंजीनियरिंग छात्र से बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार होने तक का सफर काफी प्रेरणादायक है। आज उनकी लाइफस्टाइल भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

22 Nov 2025 11:52 am

Published on:

22 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कभी 70 हजार की फीस पर काम करता था ये एक्टर, आज करोड़ों का है मालिक जीता है लैविश लाइफस्टाइल

