Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘भाभीजी घर पर हैं’ पर बनेगी फिल्म, स्टारकास्ट और रिलीज डेट आई सामने, फैंस खुशी से झूमें

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: टीवी का फेमस शो 'भाभीजी घर पर हैं' पर फिल्म बनने वाली है। जिसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आइये जानते हैं स्टारकास्ट के बारे में...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 22, 2025

Bhabiji Ghar Par Hai Movie

टीवी शो भाभीजी घर पर हैं पर बनेगी फिल्म

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: भारत के सबसे पसंदीदा और सबसे लंबे समय से चल रहे कॉमेडी शो में से एक, 'भाभीजी घर पर हैं' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीवी का ये शो अब बड़े पर्दे पर आने वाला है। इस सीरियल पर फिल्म बनने वाली है, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। फैंस जानने के लिए उत्साहित हो उठे की ये फिल्म कब आएगी और इसमें कौन-कौन से स्टार्स होंगे…

'भाभीजी घर पर हैं' पर बनने वाली है फिल्म (Bhabiji Ghar Par Hain Movie)

मेकर्स ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि शो पर बनाई गई फिल्म ‘भाभी जी घर पर हैं–फन ऑन द रन’ को जी सिनेमा और जी स्टूडियोज मिलकर अगले साल 6 फरवरी, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर ला रहे हैं। यह भारतीय टीवी इतिहास में पहली बार होगा जब लगातार चलने वाला कोई शो इतने बड़े स्तर पर फिल्म के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर आएगा।

'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म की स्टारकास्ट आई सामने (Bhabiji Ghar Par Hain Movie Starcast)

शो की स्टारकास्ट में वही पुराने लोग विभूति जी का चार्म, तिवारी जी का ड्रामा, अंगूरी भाभी का मशहूर तकिया कलाम 'सही पकड़े हैं', अनीता भाभीजी की आत्मविश्वास से भरी सुंदरता, और हप्पू सिंह और सक्सेना का पागलपन। सभी बड़े पर्दे पर दर्शकों को हंसाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है।

'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म की रिलीज डेट (Bhabiji Ghar Par Hain Movie Release Date)

इस कॉमेडी एडवेंचर को और भी मजेदार बनाने के लिए तीन और मशहूर कलाकार फिल्म से जुड़ेंगे। वह कोई और नहीं बल्कि रवि किशन, मुकेश तिवारी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' होंगे। इन कलाकारों की एंट्री से कॉमेडी का मजा एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की घोषणा करते हुए दो शानदार पोस्टर भी शेयर किए हैं जिस पर लिखा है, "भाभीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी! #भाभीजीघरपरहैंफनऑनदरन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है!"

मेकर्स ने पोस्टर किए रिलीज (Bhabiji Ghar Par Hain Movie Poster)

पोस्टर देखने के बाद से ही फैंस खुशी से झूम रहे हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, 'भाभीजी घर पर हैं' का प्रीमियर मार्च 2015 में हुआ था। इस शो की कहानी दो पड़ोसी कपल्स, मिश्रा और तिवारी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां दोनों पति एक-दूसरे की पत्नी पर दिल हार बैठे हैं। शो में आसिफ शेख (विभूति नारायण), रोहिताश्व गौड़ (मनमोहन तिवारी), शुभांगी अत्रे (अंगूरी भाभी), विदिशा श्रीवास्तव (अनीता भाभी) और योगेश त्रिपाठी (हप्पू सिंह) जैसे चहेते कलाकार हैं।

ये भी पढ़ें

विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर
TV न्यूज
Maithili Thakur visited set of Bhabiji Ghar Par Hain with father, actor Rohitashv Gour shared emotional

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

22 Nov 2025 10:27 am

Published on:

22 Nov 2025 10:19 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘भाभीजी घर पर हैं’ पर बनेगी फिल्म, स्टारकास्ट और रिलीज डेट आई सामने, फैंस खुशी से झूमें

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरा पैन कार्ड यूज करके…’ टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला ने बताई आपबीती

TV actress Rubina Dilaik-Abhinav Shukla
TV न्यूज

विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर

Maithili Thakur visited set of Bhabiji Ghar Par Hain with father, actor Rohitashv Gour shared emotional
TV न्यूज

मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही फूट-फूटकर रोईं दीपिका कक्कड़, गले में गांठ को लेकर दी बड़ी जानकारी

Dipika Kakar bitterly cry
TV न्यूज

‘नागिन’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं 41 साल की शादीशुदा और गर्भवती…

Sayantani Ghosh Pregnancy Rumors
TV न्यूज

तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा का दर्द भरा नोट आया सामने, बोलीं- मैं चुप रही क्योंकि…

Aishwarya Sharma Cryptic Post
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.