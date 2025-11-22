‘भाभीजी घर पर हैं’ पर बनेगी फिल्म, स्टारकास्ट और रिलीज डेट आई सामने, फैंस खुशी से झूमें

टीवी शो भाभीजी घर पर हैं पर बनेगी फिल्म
Bhabiji Ghar Par Hain Movie: भारत के सबसे पसंदीदा और सबसे लंबे समय से चल रहे कॉमेडी शो में से एक, 'भाभीजी घर पर हैं' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीवी का ये शो अब बड़े पर्दे पर आने वाला है। इस सीरियल पर फिल्म बनने वाली है, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। फैंस जानने के लिए उत्साहित हो उठे की ये फिल्म कब आएगी और इसमें कौन-कौन से स्टार्स होंगे…
मेकर्स ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि शो पर बनाई गई फिल्म ‘भाभी जी घर पर हैं–फन ऑन द रन’ को जी सिनेमा और जी स्टूडियोज मिलकर अगले साल 6 फरवरी, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर ला रहे हैं। यह भारतीय टीवी इतिहास में पहली बार होगा जब लगातार चलने वाला कोई शो इतने बड़े स्तर पर फिल्म के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर आएगा।
शो की स्टारकास्ट में वही पुराने लोग विभूति जी का चार्म, तिवारी जी का ड्रामा, अंगूरी भाभी का मशहूर तकिया कलाम 'सही पकड़े हैं', अनीता भाभीजी की आत्मविश्वास से भरी सुंदरता, और हप्पू सिंह और सक्सेना का पागलपन। सभी बड़े पर्दे पर दर्शकों को हंसाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है।
इस कॉमेडी एडवेंचर को और भी मजेदार बनाने के लिए तीन और मशहूर कलाकार फिल्म से जुड़ेंगे। वह कोई और नहीं बल्कि रवि किशन, मुकेश तिवारी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' होंगे। इन कलाकारों की एंट्री से कॉमेडी का मजा एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की घोषणा करते हुए दो शानदार पोस्टर भी शेयर किए हैं जिस पर लिखा है, "भाभीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी! #भाभीजीघरपरहैंफनऑनदरन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है!"
पोस्टर देखने के बाद से ही फैंस खुशी से झूम रहे हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, 'भाभीजी घर पर हैं' का प्रीमियर मार्च 2015 में हुआ था। इस शो की कहानी दो पड़ोसी कपल्स, मिश्रा और तिवारी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां दोनों पति एक-दूसरे की पत्नी पर दिल हार बैठे हैं। शो में आसिफ शेख (विभूति नारायण), रोहिताश्व गौड़ (मनमोहन तिवारी), शुभांगी अत्रे (अंगूरी भाभी), विदिशा श्रीवास्तव (अनीता भाभी) और योगेश त्रिपाठी (हप्पू सिंह) जैसे चहेते कलाकार हैं।
