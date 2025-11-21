विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर

रोहिताश ने लिखा, "आखिरकार हमारी प्यारी बेटी मैथिली जीत गई हैं। वो सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हाल ही में जब मैंने एक वीडियो में आप सब से मैथिली को जिताने की रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत लोगों ने मुझे बुरा-भला कहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, बार-बार मेरे दिल में यकीन था कि ये जीत पक्की है।" उन्होंने आगे बताया कि यह तस्वीर 'भाभीजी घर पर हैं' के सेट की है, जब मैथिली अपने पिता के साथ शो देखने आई थीं। रोहिताश ने कहा कि यह सीरियल मैथिली के परिवार का सबसे पसंदीदा शो है।