Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर

Maithili Thakur News: बिहार की सबसे छोटी उम्र की विधायक बनी मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हैं। वह फेमस शो भाभीजी घर पर हैं के सेट की है, जब वह अपने पिता के साथ वहां गई थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 21, 2025

Maithili Thakur visited set of Bhabiji Ghar Par Hain with father, actor Rohitashv Gour shared emotional

मैथिली ठाकुर की भाबीजी घर पर हैं के सेट से फोटो आई सामने

Maithili Thakur News: बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट अब मैथिली ठाकुर ने जीत ली है। उन्होंने साल 2025 के इलेक्शन में RJD के बिनोद मिश्रा और जन सूरज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में लगातार वह सुर्खियों में हैं। जो लोग मैथिली को जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं वह धीरे-धीरे उनकी जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में मशहूर कॉमेडी टीवी सीरियल 'भाभीजी घर पर हैं' के फेम एक्टर ने मैथिली की फोटो शेयर की है।

मैथिली ठाकुर की 'भाभीजी घर पर हैं' के सेट से तस्वीर आई सामने

टीवी सीरियल में मनमोहन तिवारी का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहिताश गौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैथिली ठाकुर और उनके पिता की पुरानी फोटो पोस्ट की है। इस तस्वीर में एक रिक्शे पर मैथिली के पिता और खुद रोहिताश बैठे हुए हैं और मैथिली ने रिक्शे का हैंडल पकड़ा हुआ है, जैसे वह इस रिक्शे को चला रही हो। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए रोहिताश ने मैथिली की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए एक भावुक कैप्शन लिखा है।

रोहिताश गौर ने लुटाया मैथिली पर प्यार (Maithili Thakur Won Bihar Election 2025)

रोहिताश ने लिखा, "आखिरकार हमारी प्यारी बेटी मैथिली जीत गई हैं। वो सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हाल ही में जब मैंने एक वीडियो में आप सब से मैथिली को जिताने की रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत लोगों ने मुझे बुरा-भला कहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, बार-बार मेरे दिल में यकीन था कि ये जीत पक्की है।" उन्होंने आगे बताया कि यह तस्वीर 'भाभीजी घर पर हैं' के सेट की है, जब मैथिली अपने पिता के साथ शो देखने आई थीं। रोहिताश ने कहा कि यह सीरियल मैथिली के परिवार का सबसे पसंदीदा शो है।

कौन हैं विधायक मैथिली ठाकुर?

बिहार की राजनीति में मैथिली ठाकुर एक नया और चमकता चेहरा बन गई हैं। वह बिहार की अलीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की टिकट पर चुनाव जीतकर आई हैं। मैथिली ठाकुर केवल 25 साल की हैं, और इसी वजह से वह नई विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनकर उभरी हैं। उनकी यह जीत राजनीति में युवाओं के बढ़ते प्रभाव को दिखा रही है। रोहिताश गौर ने उनकी जीत को न सिर्फ बड़ी उपलब्धि बताया है, बल्कि अपने और मैथिली के बीच के प्यारे रिश्ते को भी सार्वजनिक किया है।

ये भी पढ़ें

करिश्मा कपूर के तलाक और बच्चों को लेकर संजय कपूर की बहन ने दिया बयान, प्रिया सचदेव पर भी फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
Sunjay Kapur sister Mandhira react property dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

21 Nov 2025 01:32 pm

Published on:

21 Nov 2025 01:03 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही फूट-फूटकर रोईं दीपिका कक्कड़, गले में गांठ को लेकर दी बड़ी जानकारी

Dipika Kakar bitterly cry
TV न्यूज

‘नागिन’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं 41 साल की शादीशुदा और गर्भवती…

Sayantani Ghosh Pregnancy Rumors
TV न्यूज

तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा का दर्द भरा नोट आया सामने, बोलीं- मैं चुप रही क्योंकि…

Aishwarya Sharma Cryptic Post
TV न्यूज

Pati Patni Aur Panga Winner: शो जीतने के बाद इस एक्ट्रेस ने कहा- इंजीनियर्स में होता है सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस…

Rubina Dilaik and Abhinav Shukla win Pati Patni Aur Panga
TV न्यूज

'नागिन’ फेम एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री से क्यों बनाई दूरी? अब जाकर सामने आई वजह

TV Actress Surbhi Chandna
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.