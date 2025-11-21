विधायक मैथिली ठाकुर की फेमस टीवी शो के सेट से पुरानी तस्वीर हुई वायरल, रिक्शा चलाती आईं नजर

मैथिली ठाकुर की भाबीजी घर पर हैं के सेट से फोटो आई सामने
Maithili Thakur News: बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट अब मैथिली ठाकुर ने जीत ली है। उन्होंने साल 2025 के इलेक्शन में RJD के बिनोद मिश्रा और जन सूरज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में लगातार वह सुर्खियों में हैं। जो लोग मैथिली को जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं वह धीरे-धीरे उनकी जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में मशहूर कॉमेडी टीवी सीरियल 'भाभीजी घर पर हैं' के फेम एक्टर ने मैथिली की फोटो शेयर की है।
टीवी सीरियल में मनमोहन तिवारी का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहिताश गौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैथिली ठाकुर और उनके पिता की पुरानी फोटो पोस्ट की है। इस तस्वीर में एक रिक्शे पर मैथिली के पिता और खुद रोहिताश बैठे हुए हैं और मैथिली ने रिक्शे का हैंडल पकड़ा हुआ है, जैसे वह इस रिक्शे को चला रही हो। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए रोहिताश ने मैथिली की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए एक भावुक कैप्शन लिखा है।
रोहिताश ने लिखा, "आखिरकार हमारी प्यारी बेटी मैथिली जीत गई हैं। वो सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हाल ही में जब मैंने एक वीडियो में आप सब से मैथिली को जिताने की रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत लोगों ने मुझे बुरा-भला कहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, बार-बार मेरे दिल में यकीन था कि ये जीत पक्की है।" उन्होंने आगे बताया कि यह तस्वीर 'भाभीजी घर पर हैं' के सेट की है, जब मैथिली अपने पिता के साथ शो देखने आई थीं। रोहिताश ने कहा कि यह सीरियल मैथिली के परिवार का सबसे पसंदीदा शो है।
बिहार की राजनीति में मैथिली ठाकुर एक नया और चमकता चेहरा बन गई हैं। वह बिहार की अलीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की टिकट पर चुनाव जीतकर आई हैं। मैथिली ठाकुर केवल 25 साल की हैं, और इसी वजह से वह नई विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनकर उभरी हैं। उनकी यह जीत राजनीति में युवाओं के बढ़ते प्रभाव को दिखा रही है। रोहिताश गौर ने उनकी जीत को न सिर्फ बड़ी उपलब्धि बताया है, बल्कि अपने और मैथिली के बीच के प्यारे रिश्ते को भी सार्वजनिक किया है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग