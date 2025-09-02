बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने दी 29 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जानिए इस एक्टर का नाम?

Bollywood Superstar: आज भले ही अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का 'महानायक' कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि उनसे पहले किसी और को मिली थी। बंगाली सिनेमा के दिग्गज कलाकार उत्तम कुमार को। बता दें कि उत्तम कुमार जिन्हें आज भी बंगाली सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में याद किया जाता है, उनका जन्म 1926 में कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम अरुण कुमार चटोपाध्याय था। घर चलाने के लिए वे क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन अभिनय का जुनून उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा। वे दिन में ऑफिस में काम करते और शाम को थिएटर में, अपने सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास करते रहे।