Box Office Collection: ‘धुरंधर’ के आगे सनी की ‘बॉर्डर 2’ ने टेके घुटने, छठे दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

Border 2 Vs Dhurandhar (सोर्स- IMDb)
Border 2 Box Office Collection Day 6: सनी देओल की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। देशभक्ति और बड़े स्टारकास्ट के दम पर फिल्म ने शुरुआती दिनों में ऐसी कमाई की कि कई रिकॉर्ड खतरे में नजर आने लगे। लेकिन जैसे ही त्योहारों और छुट्टियों का असर खत्म हुआ और वर्किंग डेज शुरू हुए, फिल्म की कमाई की रफ्तार अचानक धीमी पड़ती दिखी। छठे दिन के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि अब ‘बॉर्डर 2’ के सामने असली चुनौती खड़ी हो चुकी है।
ओपनिंग वीकेंड और पहले सोमवार तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाई रखी। पहले दिन से ही सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली और कमाई लगातार ऊपर जाती रही। खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी ने फिल्म को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। इन्हीं कारणों से शुरुआती चार दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने 50 करोड़ से ज्यादा की रोजाना कमाई दर्ज की और कुल कलेक्शन तेजी से 200 करोड़ क्लब की ओर बढ़ गया।
हालांकि, पांचवें और छठे दिन तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई। मंगलवार और बुधवार को फिल्म की कमाई में बड़ा ड्रॉप दर्ज किया गया। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन फिल्म करीब 13 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। ये गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। हिंदी बेल्ट में भी ऑक्यूपेंसी घटकर लगभग 15 से 18 प्रतिशत के आसपास रह गई, जो साफ तौर पर दर्शकों की संख्या में कमी का संकेत देती है।
इसी बीच रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ ‘बॉर्डर 2’ की तुलना तेज हो गई है। दोनों फिल्मों के पहले छह दिनों की कमाई पर नजर डालें तो कुल आंकड़ों में सनी देओल की फिल्म आगे जरूर है, लेकिन छठे दिन के कलेक्शन में ‘धुरंधर’ ने बाजी मार ली। 'धुरंधर' ने पांचवे और छठे, दोनों दिन बॉक्स ऑफिस पर 27-27 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया था। खास बात ये है कि ‘धुरंधर’ ने वर्किंग डेज में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी, जबकि ‘बॉर्डर 2’ की कमाई में 60 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई।
फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि से प्रेरित है, जहां थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जांबाज अफसर एक साथ मिलकर देश की रक्षा करते नजर आते हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में पहली बॉर्डर फिल्म से जुड़ाव दर्शकों के लिए भावनात्मक पल बन जाता है, जिसने पुरानी यादें ताजा कर दीं। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी के अलावा मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं।
