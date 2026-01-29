Box Office Collection: ‘धुरंधर’ के आगे सनी की ‘बॉर्डर 2’ ने टेके घुटने, छठे दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

Border 2 Box Office Collection Day 6: सनी देओल की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। देशभक्ति और बड़े स्टारकास्ट के दम पर फिल्म ने शुरुआती दिनों में ऐसी कमाई की कि कई रिकॉर्ड खतरे में नजर आने लगे। लेकिन जैसे ही त्योहारों और छुट्टियों का असर खत्म हुआ और वर्किंग डेज शुरू हुए, फिल्म की कमाई की रफ्तार अचानक धीमी पड़ती दिखी। छठे दिन के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि अब ‘बॉर्डर 2’ के सामने असली चुनौती खड़ी हो चुकी है।