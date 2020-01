तान्हाजी और छपाक का बॉक्स आॅफिस कलेक्शन, बायकॉट विवाद का कितना पड़ा कलेक्शन पर असर, यहां जानें

मुंबई। इस शुक्रवार को दो फिल्में दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) की 'छपाक' ( Chhapaak Movie ) और अजय देवगन ( Ajay Devgn ) की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' ( Tanhaji: The Unsung Warrior ) रिलीज हुई। जेएनयू हिंसा के विरोध प्रदर्शन ( JNU Protest ) में दीपिका पादुकोण भी पहुंची थी। इसका सोशल मीडिया पर जोरदार विरोध किया गया। 'बायकॉट छपाक' भी ट्रेंड किया। अब जब मूवी रिली हो गई है, तो आइए जानते हैं कि इस विवाद के बीच मूवीज के पहले दिन का कलेक्शन क्या रहा।

TanhaJi VS Chhapaak Box office Collection

तान्हाजी की पहले दिन की कमाई ( Tanhaji Box office Collection )

अजय देवगन की मूवी 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' को कई फैंस और पार्टीज ने सपोर्ट किया। इस मूवी के कलेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि दीपिका को लेकर हुए विवाद का फायदा इसे मिला। पहले अजय की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' ने 15.10 करोड़ का बिजनेस किया। क्रिटिक तरण आदर्श के अनुसार मूवी को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फैंस का सपोर्ट मिला।

छपाक की पहले दिन की कमाई ( Chhapaak Box office Collection )

दीपिका पादुकोण की 'छपाक' को क्रिटिक्स से भले ही शानदार रिव्यूज मिले, लेकिन उतने दर्शक नहीं मिल पाए। पहले दिन छपाक का कलेक्शन 4.77 करोड़ रुपए रहा। कहा जा सकता है कि दीपिका का जेएनयू विरोध प्रदर्शन में जाना भारी पड़ गया। हालांकि दोनों ही मूवीज के लिए शनिवार और रविवार के दिन महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों दिनों में अजय-दीपिका की मूवीज की असली परीक्षा होनी है।

#Chhapaak is ordinary on Day 1... Collects well at select high-end multiplexes... Biz at Tier-2 and 3 cities and also mass circuits is way below the mark... Growth on Day 2 and 3 crucial for a respectable weekend total... Fri ₹ 4.77 cr. #India biz.