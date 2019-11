'हुड़ हुड़ दबंग'गाने पर मचा बबाल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा #BoycottDabangg3

नई दिल्ली। सलमान खान (salman khan) की अपकमिंग फिल्म ‘दबंग 3’ उस समय से चर्चे में जब से इस फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर रिलीज किया गया था। तब से फैंस के बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योकि इस फिल्म में जहां सलमान का दंबग देखने को मिलेगा। तो वही दूसरी ओर फिल्म के स्टाइलिश गानें इस फिल्म में धूम मचा देगें। जिस तरह से इसका एक गाना अभी से चर्चा का विषय बन चुका है।

सलमान खान (salman khan) की फिल्म दबंग 3 अभी रिलीज भी नही हुई है कि इस पर एक विवाद खड़ा हो गया। हिन्दुजन जागृति समिति(HJS) ने इस फिल्म के गाने हुड़ हुड़ दबंग पर आपत्ति जताई थी और CBFC से इसे हटाने की मांग की थी।

अब इस गाने को देखने के बाद सोशल मीड‍िया पर जनता भी इस गाने का विरोध करने के लिए उतर पड़ी है। और इसी के चलते #BoycottDabangg3 ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के चलते लोग सलमान खान की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि गाने में साधू संतों को नाचते हुए दिखाया गया है, जो कि हमारे धर्म और हिन्दू संस्कृति दोनों का अपमान करने वाली बात है।

#BoycottDabangg3

Hindu Janajagruti Samiti has claimed that the film has hurt religious sentiments of the Hindu community pic.twitter.com/Zhxys8GDKV