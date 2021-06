अक्षय कुमार की 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' में 'द अंडरटेकर' की जगह नजर आए थे रेसलर ब्रायन ली

मुंबई। वर्ष 1996 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार 'द अंडरटेकर' के एक्टर के साथ एक फाइट सीन करने को लेकर चर्चा में थी। उस जमाने में मूवी फैंस यही मानते थे कि वह अंडरटेकर ही था जिससे अक्षय ने फाइट की। हालांकि ये राज अब खुद अक्षय कुमार ने खोल दिया है। एक्टर ने इस मूवी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष में यह बता ही दिया कि असल में वो अंडरटेकर था या नहीं।



'अंडरटेकर का रोल रेसलर ब्रायन ली ने निभाया'

अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है,'कल 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' की रिलीज को 25 साल पूरे होने पर एक मजेदार नोट। मजाकिया तथ्य यह है: इस फिल्म में अंडरटेकर का रोल रेसलर ब्रायन ली ने निभाया था।' इस पोस्ट के साथ एक्टर ने एक मीम शेयर किया है। इस मीम में ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, रोमन रेंस के साथ-साथ अक्षय कुमार की भी फोटो लगी हुई है। इसके कैप्शन में लिखा है जिसने भी अंडरटेकर को हराया वो हाथ ऊपर करें।'

A hilarious note to mark 25 years to the release of #KhiladiyonKaKhiladi tomorrow!

A fun fact though: it was wrestler Brian Lee who played The Undertaker in the film 😊 pic.twitter.com/w7J5z3QGBQ