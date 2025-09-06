C-ग्रेड फिल्मों से मचाया तहलका, 70 के दशक में ‘कॉल गर्ल’ की कहानी बना सेंसेशन

बीआर इशारा (BR Ishara) ने अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाया। उन्होंने उस समय के वर्जित विषय जैसे वेश्यावृत्ति पर फिल्में बनाईं। निर्देशक बीआर इशारा ने 1970-80 के दशक में बोल्ड थीम वाली फिल्मों से तहलका मचा दिया था। वे ऐसे डायरेक्टर थे, जो कम बजट में बोल्ड फिल्म बनाने का ट्रेंड लेकर आए। उनकी पहली फिल्म चेतना थी, जिसमें एक कॉल गर्ल की कहानी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी।