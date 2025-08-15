कैंसर पीड़ित हिना खान ने काम ना मिलने पर तोड़ी चुप्पी, बताया अपना दर्द

बता दें कि हिना ने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जब से यह सब हुआ। मैं काम करना चाहती हूं। किसी ने सीधे तौर पर मुझसे नहीं कहा कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग सही वजहों से झिझक रहे हैं।' साथ ही उन्होंने आगे कहा, 'कोई बात नहीं, मुझे इस सोच को तोड़ना होगा।

शायद इस शो से यह मुमकिन हो जाएगा, मैं इसे समझती हूं। अगर मैं उनकी जगह होती, तो मैं भी हजार बार सोचती। मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूं, मैंने कहां रुकना है? पिछले एक साल से किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं सबके लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे कॉल करें।' बता दें कि 37 साल की हिना 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 8' और 'बिग बॉस 11' जैसे शोज के लिए मशहूर हैं।