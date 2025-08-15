Patrika LogoSwitch to English

कैंसर पीड़ित हिना खान ने काम ना मिलने पर तोड़ी चुप्पी, बताया अपना दर्द

Hina Khan: कैंसर से जंग जीतने के बाद भी काम के लिए तरस रही हिना खान ने अब खुलकर अपनी बात रखी है, और बताया है कि कैसे इंडस्ट्री में उन्हें अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 15, 2025

कैंसर पीड़ित हिना खान ने काम ना मिलने पर तोड़ी चुप्पी, बताया अपना दर्द
कैंसर पीड़ित हिना खान (फोटो सोर्स: X)

Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने एक साल पहले बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। अब उनका कहना है कि इंडस्ट्री में लोग उनके साथ काम करने में अभी भी झिझक रहे हैं। हिना ने बताया कि बीमारी के कारण उन्हें कई ऑफर्स छोड़ने पड़े। लेकिन अब उन्होंने 'पति पत्नी और पंगा' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी किया हैं।

हिना खान ने काम ना मिलने पर तोड़ी चुप्पी

बता दें कि हिना ने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जब से यह सब हुआ। मैं काम करना चाहती हूं। किसी ने सीधे तौर पर मुझसे नहीं कहा कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग सही वजहों से झिझक रहे हैं।' साथ ही उन्होंने आगे कहा, 'कोई बात नहीं, मुझे इस सोच को तोड़ना होगा।
शायद इस शो से यह मुमकिन हो जाएगा, मैं इसे समझती हूं। अगर मैं उनकी जगह होती, तो मैं भी हजार बार सोचती। मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूं, मैंने कहां रुकना है? पिछले एक साल से किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं सबके लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे कॉल करें।' बता दें कि 37 साल की हिना 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 8' और 'बिग बॉस 11' जैसे शोज के लिए मशहूर हैं।

शो 'पति पत्नी और पंगा'

अब सेलिब्रिटी कपल्स शो 'पति पत्नी और पंगा' से काम पर वापसी करके खुश हैं। उन्होंने कहा, "शो को आना मेरे लिए एक बड़ा कदम था और यह मेरी सेहत के लिहाज से एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। जैसे कि क्या मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं। अब तक सब ठीक है, मैं थोड़ा थक जाती हूं, लेकिन इसके अलावा सब कुछ ठीक है।"

मैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूं

हिना ने अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, 'मैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूं, चाहे वो डिजिटल शो हो या कुछ और, मैं लंबे समय की कमिटमेंट नहीं लूंगी। अगर कुछ भी ऑफर किया जाता है और वे मुझे काबिल समझते हैं, तो क्यों नहीं।' दरअसल हिना जासूसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है, वो ओटीटी में हो या फिल्मों में वो जासूस की भूमिका निभाने की मांग कर रही है।

15 Aug 2025 11:47 pm

