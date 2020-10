Sushant Singh Rajput मामले की जांच अभी भी जारी है, केस बंद करने की खबरें गलत- सीबीआई

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को कहा कि मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत मामले ( Sushant Singh Rajput case ) को बंद करने को लेकर जो रिपोर्ट हैं, उनमें सच्चाई नहीं है और इस तरह की रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी हैं। सीबीआई ( CBI ) ने स्पष्ट किया कि सुशांत मामले में उनकी जांच अभी भी जारी है।

ईडी और एनसीबी भी कर रहीं मामले की जांच

पिछले कुछ दिनों से मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि सीबीआई मामले को खत्म करने वाली है और इस संबंध में वह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तैयार है। सीबीआई ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई ने जारी रखी है। मीडिया में ऐसी अटकलें हैं कि सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंची है। ये खबरें अटकलों पर आधारित हैं और गलत हैं। सीबीआई के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भी मामले की जांच कर रही हैं।

According my information the media reports that CBI is closing, by a final report in the Sushant SR’s unnatural death FIR in the next two days, is wrong. Why are so many in Mumbai in such a huge hurry to close the case?

'आखिर मामले को बंद करने की इतनी जल्दी क्यों हैं?'

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) ने भी गुरुवार को ऐसी खबरों पर प्रतिक्रिया देेते हुए कहा कि आखिर कुछ लोग मामले को बंद करने की हड़बड़ी में क्यों हैं। स्वामी ने ट्वीट किया, 'मेरी जानकारी के अनुसार, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सीबीआई अगले दो दिनों में सुशांत सिंह की अप्राकृतिक मौत की एफआईआर से संबंधित अंतिम रिपोर्ट बंद कर रही है, जो कि गलत है। मुंबई में आखिर मामले को बंद करने की इतनी जल्दी क्यों हैं?

I am moving through the official process for a more thorough evaluation by the MH&FW’s Medical Board of the post mortem on SSR done by Dr Cooper hospital & based on the seven shortcomings of post-mortem pointed out by AIIMS Board.This is necessary before CBI can conclude.