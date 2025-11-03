‘जुम्मा चुम्मा’ गाने के समय बेहद डर गए थे अमिताभ बच्चन, तीन महीने का मांगा था समय, हुआ बड़ा खुलासा

चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टॉकीज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाने की शूटिंग पर बात की। उन्होंने बताया, "यह गाना मुझे अमिताभ बच्चन ने अपनी वैनिटी वैन में सुनाया था। उन दिनों सिर्फ दो वैनिटी वैन हुआ करती थीं, एक अमिताभ बच्चन की और दूसरी मनमोहन देसाई की। उनके पास एक डिस्क और एक स्पीकर था, और उन्होंने मुझे गाना सुनाया। 1989-90 के उस दौर में भी, वह अपने साथ हाई-टेक स्पीकर रखते थे।"



चिन्नी प्रकाश ने आगे कहा, "रात के करीब 12 बजे मेरे असिस्टेंट का फोन आया। मेरे दोनों असिस्टेंट ने अमिताभ बच्चन को हुक स्टेप दिखाने से इनकार कर दिया और मुझे दिखाने को कहा और बोले हम उन्हें नहीं दिखा सकते। हम दोनों डरे हुए हैं।"