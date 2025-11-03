Patrika LogoSwitch to English

'जुम्मा चुम्मा' गाने के समय बेहद डर गए थे अमिताभ बच्चन, तीन महीने का मांगा था समय, हुआ बड़ा खुलासा

Chinni Prakash On Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन का वो गाना जो आज भी शादियों-पार्टियों में बजता है तो लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सालों बाद इस गाने को लेकर खुद कोरियोग्राफर ने बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 03, 2025

Chinni Prakash On jumma chumma de de song

अमिताभ बच्चन का गाना जुम्मा-चुम्मा दे दे

Chinni Prakash On Amitabh Bachchan Song: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' आज भी फैंस की जुबान पर रहता है। इस सुपरहिट गाने को कोरियोग्राफ करने वाले मशहूर कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने हाल ही में फिल्म 'हम' जो साल 1991 में रिलीज हुई थी के गाने की शूटिंग से जुड़े एक दिलचस्प किस्से के बारे में लोगों को बताया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अमिताभ बच्चन गाने के हुक स्टेप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह काफी डरे हुए थे। आईये जानते है पूरी कहानी...

डर गए थे असिस्टेंट (Chinni Prakash On Amitabh Bachchan Song)

चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टॉकीज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाने की शूटिंग पर बात की। उन्होंने बताया, "यह गाना मुझे अमिताभ बच्चन ने अपनी वैनिटी वैन में सुनाया था। उन दिनों सिर्फ दो वैनिटी वैन हुआ करती थीं, एक अमिताभ बच्चन की और दूसरी मनमोहन देसाई की। उनके पास एक डिस्क और एक स्पीकर था, और उन्होंने मुझे गाना सुनाया। 1989-90 के उस दौर में भी, वह अपने साथ हाई-टेक स्पीकर रखते थे।"

चिन्नी प्रकाश ने आगे कहा, "रात के करीब 12 बजे मेरे असिस्टेंट का फोन आया। मेरे दोनों असिस्टेंट ने अमिताभ बच्चन को हुक स्टेप दिखाने से इनकार कर दिया और मुझे दिखाने को कहा और बोले हम उन्हें नहीं दिखा सकते। हम दोनों डरे हुए हैं।"

'जुम्मा-चुम्मा दे दे' गाने को करने के लिए अमिताभ बच्चन ने कही थी ये बात (Jooma Chumma De De Song)

चिन्नी प्रकाश ने आगे 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाने पर कहा, "मेरे और मेरे डांसर्स ने अमिताभ जी के सामने पूरे गाने पर डांस किया। अमित जी ने मुझे देखा और कहा कि उन्हें रिहर्सल के लिए तीन महीने चाहिए और शूटिंग टाल दीजिए। अमित जी ने आगे कहा, "तुम 5 फीट के आदमी हो और यह तुम पर अच्छा लगेगा, लेकिन मैं 6 फीट से ज्यादा का हूं और यह मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा।' इसके बाद मैंने उनसे हुक स्टेप करने के लिए रिक्वेस्ट कर डाली और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो एक ब्लॉकबस्टर गाना बना। उनके डांस के लोग दीवाने हो गए।"

चिन्नी प्रकाश ने बताया जया ने कैसा दिया था रिएक्शन (Jaya Bachchan Reaction On jumma chumma de de song)

चिन्नी प्रकाश ने बताया कि गाना देखने के बाद जया बच्चन के रिएक्शन का हर किसी को लग रहा था, लेकिन जया को गाना काफी पसंद आया। अमिताभ बच्चन के इतिहास में ऐसा गाना कभी शूट नहीं हुआ था। जया जी ने मुझसे कहा, 'यह बहुत शानदार लग रहा है।" बाद में ये गाना क्लासिक कल्ट बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

03 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘जुम्मा चुम्मा’ गाने के समय बेहद डर गए थे अमिताभ बच्चन, तीन महीने का मांगा था समय, हुआ बड़ा खुलासा

