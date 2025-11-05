‘नेकदिल और तारणहार…’ इस कोरियोग्राफर ने बांधे सलमान खान की तारीफों के पुल, किए कई बड़े खुलासे

कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने की सलमान खान की तारीफ
Chinni Prakash On Salman Khan: जहां एक तरफ बॉलीवुड में सलमान खान और उनके परिवार को 'दबंग' फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाते रहते हैं वहीं, कई ऐसे लोग भी है जिनके लिए भाईजान किसी भगवान से कम नहीं हैं। ऐसे ही एक बॉलीवुड के दिग्गज कोरियोग्राफर हैं चिन्नी प्रकाश। उन्होंने सलमान खान का जोरदार बचाव किया है। चिन्नी प्रकाश ने सलमान को 'नेकदिल' और 'तारणहार' बताया है और उनसे जुड़े कई किस्से शेयर किए हैं।
चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टॉकीज को इंटरव्यू दिया। इस दौरान चिन्नी प्रकाश ने बताया कि उन्होंने गोविंदा के बाद सबसे ज्यादा फिल्में किसी एक्टर के साथ की हैं तो वह सलमान खान हैं। उन्होंने सुपरस्टार की तारीफ करते हुए कहा, "मेरे लिए वह एक नेकदिल इंसान हैं। हां, उनका अपना अंदाज है, लेकिन उनका दिल भी नेक है। मैं मानता हूं कि अगर सलमान को कोई डांस स्टेप पसंद नहीं आता, तो उसे बदलना पड़ता है, लेकिन यह उनका काम करने का अपना तरीका है।”
चिन्नी प्रकाश ने आगे बताते हुए कहा कि जब भी मुझे काम की जरूरत होती थी, सलमान ने हमेशा मेरी मदद की है। उन्होंने याद करते हुए कहा, "जब भी मेरे पास काम नहीं होता था, मैं उन्हें मैसेज करता था, 'सलमान मुझे काम चाहिए। वह तुरंत एक्शन लेते थे। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं।”
चिन्नी प्रकाश ने थाईलैंड में शूटिंग के दौरान का किस्सा शेयर किया। बोले, “मैंने एक बार सलमान को मैसेज किया और भूल गया। इसके तुरंत बाद सलमान का फोन आया और बोले कि फौरन आ जाओ, तुम कल से बिग बॉस का निर्देशन करोगे। वह ऐसे ही इंसान हैं।"
चिन्नी प्रकाश ने आगे सलमन खान के लिए कहा कि वह एक 'बहुत बड़े दिल वाले इंसान' हैं। उनकी तुलना फिल्म इंडस्ट्री में किसी और से नहीं की जा सकती। चिन्नी प्रकाश ने साफ कहा, "अगर किसी को मदद की जरूरत होती है, तो सलमान सबसे पहले आते हैं, कम से कम मेरे लिए तो। अगर आपको कोई परेशानी है या आपके पास काम नहीं है, पैसों की जरूरत है, तो वो आपके लिए खड़े होंगे। यही वो सलमान हैं जिन्हें मैं जानता हूं। सलमान खान 'भगवान का भेजा हुआ लड़का' हैं हर किसी का दिल उनके जैसा नहीं हो सकता।”
