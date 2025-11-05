‘नेकदिल और तारणहार…’ इस कोरियोग्राफर ने बांधे सलमान खान की तारीफों के पुल, किए कई बड़े खुलासे

चिन्नी प्रकाश ने आगे सलमन खान के लिए कहा कि वह एक 'बहुत बड़े दिल वाले इंसान' हैं। उनकी तुलना फिल्म इंडस्ट्री में किसी और से नहीं की जा सकती। चिन्नी प्रकाश ने साफ कहा, "अगर किसी को मदद की जरूरत होती है, तो सलमान सबसे पहले आते हैं, कम से कम मेरे लिए तो। अगर आपको कोई परेशानी है या आपके पास काम नहीं है, पैसों की जरूरत है, तो वो आपके लिए खड़े होंगे। यही वो सलमान हैं जिन्हें मैं जानता हूं। सलमान खान 'भगवान का भेजा हुआ लड़का' हैं हर किसी का दिल उनके जैसा नहीं हो सकता।”