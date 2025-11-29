Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों के बीच कोरियोग्रोफर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- उनके साथ…

Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Choreographer: पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों को लेकर काफी सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बीच कोरियोग्राफर ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने माना कि पलाश के साथ उनका रिश्ता प्रोफेशनल है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 29, 2025

पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों के बीच कोरियोग्रोफर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- उनके साथ...

पलाश मुछाल स्मृति मंधाना वेडिंग और कोरियोग्राफर, (सोर्स: X @san_x_m)

Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Choreographer: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की हाल ही में शादी कैंसिल हुई है। इसके बाद कई खबरें आईं थी कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं उनका फ्लर्टी चैट एक कोरियोग्राफर के साथ लीक हुआ था, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि पलाश ने एक डांस कोरियोग्राफर के साथ मिलकर स्मृति को धोखा दिया है। अब ऐसी खबर सामने आई है कि उसी कोरियोग्राफर ने एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें दो नाम सामने आए हैं।

अफवाहों के बीच 2 नाम सामने आए

बता दें, इन अफवाहों के बीच नंदिका द्विवेदी और गुलनाज जैसे 2 नाम सामने आए। अब, इन आरोपों पर नंदिका द्विवेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है, जिसे देख कर ऐसा लग रहा है कि पलाश और स्मृति की शादी से जुड़े मुद्दों में उनका कोई हाथ नहीं है। दरअसल, शुक्रवार को नंदिका द्विवेदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट लिखा, "पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ऐसी स्थिति में खुद के पाया है, जहां मैं थी ही नहीं और मेरे अगेंस्ट जो दूसरों के लिए प्राइवेट रही है।" इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि पलाश मुच्छल के साथ किसी भी तरह की रोमांटिक चैट या शादी से जुड़े विवाद में शामिल होने से इस कोरियोग्राफर ने साफ तौर पर इनकार किया है।

इतना ही नहीं, नंदिका ने अपनी बात साफ करते हुए आगे ये भी कहा, "मैं ये साफ तौर पर बता दूं कि मेरे बारे में जो खबरें दी जा रही हैं, खासकर ये कि मैंने किसी के रिश्ते में तीसरा बनकर चीजें खराब की हैं, तो ये कहीं से भी सच नहीं है। ये सब अफवाह है, जो मेरे लिए दर्दनाक है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और बिना कोई पुख्ता सबूत, ऐसी झूठी अफवाहों को हवा देना गलत है।"

रेडिट गॉसिप पर झूठी अफवाहों से आधारित

नंदिका द्विवेदी ने रेडिट गॉसिप पर झूठी अफवाहों पर आधारित खबरें चलाने पर मीडिया संस्थानों की भी कड़ी निंदा की है। साथ ही, नंदिका ने अपनी पोस्ट में लिखा, "कृपया आप मुझे समझें, मेरे लिए इन सब से बाहर आना आसान नहीं है, अब और झूठे आरोप ना लगाए प्लीज। मेरे दोस्त और करीबी इस झूठी जानकारी पर मुझसे सवाल कर रहे हैं, उनका ये रवैया मुझे परेशान और हर्ट कर रहा है। और इसका मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है प्लीज…अब बस करो।"

दरअसल, ये बयान पलाश और स्मृति के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है, जहां चीटिंग के आरोप और शादी टलने के पीछे के असल कारण पर चुप्पी बनी हुई है।

