पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों के बीच कोरियोग्रोफर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- उनके साथ...

बता दें, इन अफवाहों के बीच नंदिका द्विवेदी और गुलनाज जैसे 2 नाम सामने आए। अब, इन आरोपों पर नंदिका द्विवेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है, जिसे देख कर ऐसा लग रहा है कि पलाश और स्मृति की शादी से जुड़े मुद्दों में उनका कोई हाथ नहीं है। दरअसल, शुक्रवार को नंदिका द्विवेदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट लिखा, "पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ऐसी स्थिति में खुद के पाया है, जहां मैं थी ही नहीं और मेरे अगेंस्ट जो दूसरों के लिए प्राइवेट रही है।" इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि पलाश मुच्छल के साथ किसी भी तरह की रोमांटिक चैट या शादी से जुड़े विवाद में शामिल होने से इस कोरियोग्राफर ने साफ तौर पर इनकार किया है।