बॉलीवुड

रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, NCB को पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

Rhea Chakraborty: ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी जीत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट एक्ट्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 30, 2025

Rhea Chakraborty Latest News

रिया चक्रवर्ती ड्रग केस अपडेट (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Rhea Chakraborty Drug Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ड्रग्स मामले में जब्त किया गया उनका पासपोर्ट अब उन्हें वापस मिल जाएगा। कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को साफ निर्देश दिया है कि पासपोर्ट रिया को लौटा दिया जाए।

यह मामला साल 2020 का है, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल सामने आया था। उस दौरान रिया को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन शर्त के तौर पर उन्हें अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करना पड़ा था।

एक्ट्रेस ने दायर की थी याचिका

अभिनेत्री ने वकील अयाज खान के जरिए नई याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दलील दी कि इस शर्त के कारण उन्हें काम में देरी हुई और कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। वकील ने कहा कि रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि उनके पेशे के चलते शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है। एनसीबी ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही अदालत को कहा कि इससे उनके फरार होने का खतरा खड़ा हो सकता है।

कोर्ट का आदेश?

इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ने ट्रायल में सहयोग किया है। वह हर विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

इसलिए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अभिनेत्री को राहत देते हुए कहा कि रिया एजेंसी के पास वह मोबाइल नंबर दे जो चालू रहता है, वह केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे और विदेश यात्रा से पहले, आवेदक को अभियोजन एजेंसी को इस संबंध में सूचित करना होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने से कम से कम 4 दिन पहले उनको एजेंसी के पास यात्रा का कार्यक्रम साझा करना होगा। इसमें उनके होटल और फ्लाइट की डिटेल भी देनी होंगी। साथ ही भारत लौटते ही एजेंसी को सूचना देनी होगी। इन सारी शर्तों के बारे में बताते हुए कोर्ट ने एनसीबी को अभिनेत्री का पासपोर्ट वापस लौटाने के निर्देश दिया।

ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू
बॉलीवुड

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, NCB को पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

