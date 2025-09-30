रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, NCB को पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने से कम से कम 4 दिन पहले उनको एजेंसी के पास यात्रा का कार्यक्रम साझा करना होगा। इसमें उनके होटल और फ्लाइट की डिटेल भी देनी होंगी। साथ ही भारत लौटते ही एजेंसी को सूचना देनी होगी। इन सारी शर्तों के बारे में बताते हुए कोर्ट ने एनसीबी को अभिनेत्री का पासपोर्ट वापस लौटाने के निर्देश दिया।