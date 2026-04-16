‘मुझे गलत तरीके से छुआ गया’, सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह ने कास्टिंग काउच पर किया खुलासा

डेजी ने 'फ्री प्रेस जर्नल' से बात करते हुए बताया कि ये किस्सा उनके शुरुआती दौर का है। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि मुंबई में एक कास्टिंग मीटिंग के दौरान काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। ये घटना उस समय की है जब वो इंडस्ट्री में अपने लिए नए मौके तलाश रही थीं और अलग-अलग फिल्म निर्माताओं से मुलाकात कर रही थीं। इस दौरान साउथ के एक निर्माता के साथ उनकी मुलाकात हुई थी।