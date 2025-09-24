20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर Kalki 2898 AD से मेकर्स ने किया बाहर, आखिर क्यों?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका ने 2024 में 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर ली थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह शूटिंग पहले पार्ट के दौरान ही की थी। ऐसे में अब जब पार्ट 2 पर काम शुरू हुआ तो एक सूत्र ने बताया कि दीपिका ने अपनी फीस में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस वजह से उन्हें फिल्म से बाहर किया गया। सूत्र ने ये भी बताया कि दीपिका को यह लगता था कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि वह सीक्वल और अपने किरदार के बारे में पूरी तरह जानती थीं।