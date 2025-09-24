Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर Kalki 2898 AD से मेकर्स ने किया बाहर, आखिर क्यों?

Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण इन दिनों खूब चर्चा में हैं, अब खबर है कि एक्ट्रेस कल्कि 2898 एडी के पार्ट 2 के लिए 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थी, उसके बाद भी मेकर्स ने उन्हें निकाल दिया। आइये जानते हैं आखिर क्यों?

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 24, 2025

Deepika Padukone complete 20 days shooting for Kalki 2898 AD sequel
दीपिका पादुकोण की कल्कि 2898 एडी के पहले पार्ट से तस्वीर (Photo Source-X)

Kalki 2898 AD Deepika Padukone: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भले ही प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन वो अभी भी इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि दीपिका ने 'कल्कि 2' के लिए करीब 20 दिन की शूटिंग पहले ही कर ली थी।

फीस की वजह से बाहर हुईं दीपिका? (Deepika Padukone out Kalki 2898 AD Film)

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका ने 2024 में 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर ली थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह शूटिंग पहले पार्ट के दौरान ही की थी। ऐसे में अब जब पार्ट 2 पर काम शुरू हुआ तो एक सूत्र ने बताया कि दीपिका ने अपनी फीस में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस वजह से उन्हें फिल्म से बाहर किया गया। सूत्र ने ये भी बताया कि दीपिका को यह लगता था कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि वह सीक्वल और अपने किरदार के बारे में पूरी तरह जानती थीं।

कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण (Photo Source- X)

पहली फिल्म के दौरान ही कर ली थी दीपिका ने दूसरे पार्ट की शूटिंग

'कल्कि 2898 एडी' का डायरेक्शन करने वाले निर्देशक नाग अश्विन ने पहले ही बता दिया था कि सीक्वल में दीपिका का किरदार बेहद अहम होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया था कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दीपिका ने पार्ट 2 के लिए कुछ सीन पूरे कर लिए थे। ऐसे में डेट्स की वजह से उनके बाहर होने की बात सही नहीं लगती। असल मुद्दा फीस और समझौते पर आपसी सहमति न बनना बताया जा रहा है। हालांकि, ये पूरा मामला फैंस के लिए काफी हैरान कर देने वाला है।

शाहरुख के साथ कर रही हैं 'किंग' की शूटिंग

'कल्कि 2' से बाहर होने के बाद दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अब शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म 'किंग' की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने लिखा, "शाहरुख ने करीब 18 साल पहले मुझे पहला सबक सिखाया था कि एक फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वह इसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता है।"

दीपिका ने लिखा था स्पेशल मैसेज

दीपिका ने ये भी लिखा कि उन्होंने हमेशा इसी सीख को अपने फैसलों में अपनाया है। शायद यही वजह है कि वे शाहरुख खान के साथ छठी बार काम करने जा रही हैं। उनके इस पोस्ट को देखकर फैंस में जबरदस्त उत्साह नजर आया। अब भले ही दीपिका 'कल्कि 2' और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर हो गई हों, लेकिन 'किंग' को लेकर उनकी वापसी ने दर्शकों के बीच नया जोश भर दिया है। इस फिल्म में सुहाना खान और कई शानदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं और फैंस रिलीज का वेट कर रहे हैं।

Updated on:

24 Sept 2025 08:19 am

Published on:

24 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर Kalki 2898 AD से मेकर्स ने किया बाहर, आखिर क्यों?

