रणवीर की ‘धुरंधर 2’ पर चुप्पी मामले में दीपिका पादुकोण ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब, अब अनुराग कश्यप की तारीफ के बाद उठाया ये कदम

Deepika Padukone Breaks Silence On Dhurandhar 2: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई हैं। इस बार वजह बना निर्देशक अनुराग कश्यप का वो खुलासा, जिसमें उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह की मेहनत और समर्पण को लेकर एक पुराना किस्सा साझा किया। खास बात यह रही कि दीपिका ने इस वीडियो से जुड़े पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर उन ट्रोल्स को करारा जवाब दे दिया, जो हाल ही में उन्हें पति रणवीर की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चुप रहने पर निशाना बना रहे थे।