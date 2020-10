मीडिया कवरेज मामले में Rakul Preet Singh की याचिका पर हाईकोर्ट ने उठाया कदम,15 अक्टूबर की सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया था। जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल था। ड्रग मामले में रकुल का नाम आने से मीडिया पर कई खबरें छपना शुरू हो गई थी। जिसे लेकर अभिनेत्री काफी नाराज़ दिखाई दी। मीडिया में उनके लिए छप रही खबरों को रोकने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। आपको बता दें रिया और रकुल दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एनसीबी ने रिया को ड्रग कनेक्शन के चलते गिरफ्तार कर लिया है। यह भी पढ़ें-https://www.patrika.com/bollywood-news/rakul-preet-singh-filed-petition-in-the-high-court-for-media-news-6424555/

Delhi High Court issues notice to Centre & others on a plea by actor Rakul Preet Singh, seeking interim direction to respondents to ensure that media doesn't broadcast any programme, publish or print any article/write-ups relating to her in a drugs case. #SushantSinghRajput pic.twitter.com/hEQLqIHwFJ