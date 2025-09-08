नामी खानदान! इतनी शोहरत के बाद भी रही हिट फिल्म की तलाश, फिर भी रहे फ्लॉप

बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम और दौलत कमाई है। लेकिन गिरीश कुमार ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ दो फिल्मों में काम किया और उसके बाद भी उनकी नेट वर्थ रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स से भी ज्यादा है। दरअसल गिरीश कुमार ने पारिवारिक बिजनेस में हाथ बंटाया और आज उनकी नेट वर्थ 2,164 करोड़ रुपये है। द इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गिरीश कुमार की संपत्ति रणबीर कपूर (400 करोड़ रुपये), रणवीर सिंह (245 करोड़ रुपये), वरुण धवन (380 करोड़ रुपये) और यहां तक कि आमिर खान (1,900 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है।