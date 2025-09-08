Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

नामी खानदान! इतनी शोहरत के बाद भी रही हिट फिल्म की तलाश, फिर भी रहे फ्लॉप

Ramiaya Vastaviya Actor: सुपरस्टार की बेटी और नामी प्रोड्यूसर का बेटा, दोनों ही फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने आए, लेकिन आज तक उन्हें एक भी हिट फिल्म नहीं मिली। ये कहानी दिखाती है कि स्टारडम और परिवार का नाम सफलता की गारंटी नहीं होते...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 08, 2025

नामी खानदान शोहरत के बावजूद रही हिट फिल्म की तलाश, फिर भी रहे फ्लॉप
गिरीश कुमार (फोटो सोर्स: X)

Ramiaya Vastaviya Actor: बॉलीवुड में हर साल कई स्टार किड्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिलती है। कुछ अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ अपनी राह बदल लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक स्टार किड की, जिसने एक्टिंग में सफलता ना मिलने पर बिजनेस में हाथ आजमाया और आज करोड़ों के मालिक हैं।

शोहरत के बावजूद रही हिट फिल्म की तलाश

बता दें कि ये हैं गिरीश कुमार, जिन्हें आपने फिल्म 'रमैया वस्तावैया' में देखा होगा। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन "जीने लगा हूं…" गाना आज भी लोगों को याद है। गिरीश ने एक्टिंग में कई कोशिशें कीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके चाचा, रमेश तौरानी, एक मशहूर फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने कई बड़े सितारों को लॉन्च किया है, लेकिन गिरीश को वो सफलता नहीं दिला पाए।

'रमैया वस्तावैया' (फोटो सोर्स: X)

2013 में उन्होंने फिल्म 'रमैया वस्तावैया' बनाई, जिसमें गिरीश के साथ श्रुति हासन भी थीं, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद गिरीश ने 2016 में 'लवशुदा' में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चली। आखिरकार, उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और अपने पिता और चाचा की कंपनी, टिप्स इंडस्ट्रीज, से जुड़ गए।

फिल्म प्रोडक्शन

बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम और दौलत कमाई है। लेकिन गिरीश कुमार ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ दो फिल्मों में काम किया और उसके बाद भी उनकी नेट वर्थ रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स से भी ज्यादा है। दरअसल गिरीश कुमार ने पारिवारिक बिजनेस में हाथ बंटाया और आज उनकी नेट वर्थ 2,164 करोड़ रुपये है। द इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गिरीश कुमार की संपत्ति रणबीर कपूर (400 करोड़ रुपये), रणवीर सिंह (245 करोड़ रुपये), वरुण धवन (380 करोड़ रुपये) और यहां तक कि आमिर खान (1,900 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है।

आज गिरीश टिप्स इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा नए रास्ते तलाशते रहना चाहिए।

Updated on:

08 Sept 2025 01:00 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नामी खानदान! इतनी शोहरत के बाद भी रही हिट फिल्म की तलाश, फिर भी रहे फ्लॉप

