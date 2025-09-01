Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धनश्री ने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर मारा युजवेंद्र चहल को ताना! वीडियो आया चर्चा में

Dhanashree Yuzvendra Chahal Post: युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन इसी बीच उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे देखकर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने एक्स पति को ताना मारा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 01, 2025

Dhanashree new post after Yuzvendra Chahal divorce
धनश्री और युजवेंद्र चहल की एक्स से ली गई तस्वीर

Dhanashree Yuzvendra Chahal Post: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। जहां एक तरफ धनश्री ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर बात की थी वहीं, अब उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर बात की है। साथ ही अब उनके पोस्ट वीडियो को देखकर यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि धनश्री ने ये युजवेंद्र चहल को Be Your Own Daddy वाली टी-शर्ट का जवाब दिया है जो युजवेंद्र चहल ने तलाक के समय पहनी थी।

धनश्री ने किया स्पोर्ट्स चैनल को लेकर पोस्ट (Dhanashree Yuzvendra Chahal Post)

युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इससे पहले भी धनश्री अपने नए शो 'Rise and Fall' के प्रोमो के माध्यम से बोलती नजर आई थीं कि उनका भरोसा काफी समय पहले ही टूट गया है। वहीं, धनश्री ने इससे पहले एक इंटरव्यू में तलाक को उलझन भरा बताया था। अब धनश्री ने एक बार फिर अपने नए शो के क्लिप को शेयर करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए।

धनश्री के पोस्ट पर आए यूजर्स के कमेंट (Dhanashree Instagram)

धनश्री ने इंस्टाग्राम पर अपने नए शो का वीडियो शेयर किया है। इसमें वह कहती दिख रही है, "क्वीन को स्टार बनने की जरूरत नहीं है। पेंटहाउस में जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं ना, मैंने बंद कर दिए हैं।" अब इसके बाद लोगों के कमेंट आने शुरू हो चुके हैं लोगों का कहना है कि धनश्री ने ये बात चहल को ध्यान में रखकर की है और अपने एक्स पति को ताना मारा है।

धनश्री हो गई थी तलाक की खबरों से परेशान

वहीं, धनश्री ने कुछ समय पहले भी एक इंटरव्यू दिया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके तलाक से उनके माता-पिता बहुत परेशान थे। उनकी मां कई बार रोईं और उनके माता-पिता लगातार आने वाले फोन से बचने लगे थे, लेकिन अब वह जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और वह जल्द अशनीर ग्रोवर के शो में नजर आने वाली है। इसी शो का ये वीडियो है जिसपर लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ धनश्री को बधाई दे रहे हैं तो कई उन्हें युजवेंद्र चहल के लिए ट्रोल कर रहे हैं।

कोरोना के समय हुई थी धनश्री और चहल की शादी

धनश्री और युजवेंद्र चहल की शादी साल 2020 में हुई थी। कोरोना के समय दोनों की ऑनलाइन मुकालात हुई और दोस्ती जल्द प्यार में बदल गई। इसके बाद कपल ने शादी जैसा बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और साल 2025 आते-आते कपल ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और तलाक ले लिया। अब जहां एक तरफ धनश्री बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं वहीं युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड आरजे महविश को कहा जाता है।

01 Sept 2025 03:32 pm

