धनश्री ने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर मारा युजवेंद्र चहल को ताना! वीडियो आया चर्चा में

Dhanashree Yuzvendra Chahal Post: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। जहां एक तरफ धनश्री ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर बात की थी वहीं, अब उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर बात की है। साथ ही अब उनके पोस्ट वीडियो को देखकर यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि धनश्री ने ये युजवेंद्र चहल को Be Your Own Daddy वाली टी-शर्ट का जवाब दिया है जो युजवेंद्र चहल ने तलाक के समय पहनी थी।