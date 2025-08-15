Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘Sholay’ के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा का पनपा गुमनाम प्यार, जानें पर्दे के पिछे की असली कहानी

Sholay the real story behind: 'शोले' के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की कहानी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आइए जानते हैं इस प्रेम कहानी का असली सच...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 15, 2025

'Sholay' के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा का पनपा गुमनाम प्यार, जानें पर्दे के पिछे की असली कहानी
'शोले' के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की कहानी

Sholay: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन 'शोले' में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के करीब आने के लिए एक खास योजना बनाई थी और उस पर 2000 रुपये खर्च भी कर दिए थे?

पर्दे के पिछे की असली कहानी

दरअसल, 'शोले' में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाना था। इससे पहले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर फिदा थे, इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस सीन को बार-बार रीटेक कराने का फैसला किया। बता दें कि धर्मेंद्र ने सेट पर मौजूद स्पॉटबॉय को हर रीटेक के लिए 20 रुपये देने की पेशकश की। उन्होंने स्पॉटबॉय को समझाया कि अगर वो अपना कान खींचेंगे, तो इसका मतलब होगा कि शॉट में कुछ गड़बड़ी करनी है। इस तरह धर्मेंद्र ने लगभग 100 रीटेक करवाए और इसके लिए स्पॉटबॉय को 2000 रुपये दिए।

ये भी पढ़ें

मृणाल ठाकुर का U-टर्न, बिपाशा बसु पर ‘मर्दाना’ कमेंट के लिए मांगी माफी
बॉलीवुड
मृणाल ठाकुर का U-टर्न, बिपाशा बसु पर 'मर्दाना' कमेंट के लिए मांगी माफी

हेमा मालिनी का दिल जीत लिया

दरअसल धर्मेंद्र ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें हेमा मालिनी को गले लगाने का मौका मिल सके। उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्होंने हेमा मालिनी का दिल जीत लिया, और दोनों ने 1979 में शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये कहानी दिखाती है कि प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘Sholay’ के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा का पनपा गुमनाम प्यार, जानें पर्दे के पिछे की असली कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.