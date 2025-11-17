धर्मेंद्र के साथ रेखा और सलमान ने किया था जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

रेखा भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी कायम है। वह अक्सर पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं, और उनकी तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। वहीं, सलमान खान और धर्मेंद्र दोनों ही इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। अब रेखा, सलमान और धर्मेंद्र का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान और धर्मेंद्र ने सफेद रंग का फॉर्मल सूट पहना हुआ है, जबकि रेखा वेस्टर्न ड्रेस में शेड्स (चश्मा) लगाकर कहर ढाती हुईं दिखाई दे रही हैं।