धर्मेंद्र के साथ रेखा और सलमान ने किया था जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

धर्मेंद्र और रेखा का सलमान खान संग डांस करते वीडियो
Dharmendra And Rekha Dance: धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनके चाहने वाले भी दुनिया में कम नहीं हैं। जब से एक्टर हॉस्पिटल से एडमिट होकर घर आए हैं तब से ही लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और इसी बीच उनके पुराने इंटरव्यू, वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। अब धर्मेंद्र का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उनके साथ रेखा और सलमान खान नजर आ रहे हैं। इसपर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
रेखा भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी कायम है। वह अक्सर पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं, और उनकी तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। वहीं, सलमान खान और धर्मेंद्र दोनों ही इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। अब रेखा, सलमान और धर्मेंद्र का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान और धर्मेंद्र ने सफेद रंग का फॉर्मल सूट पहना हुआ है, जबकि रेखा वेस्टर्न ड्रेस में शेड्स (चश्मा) लगाकर कहर ढाती हुईं दिखाई दे रही हैं।
तीनों कलाकार जिस गाने पर डांस कर रहे हैं वह 'सलाम-ए-इश्क' का रीमिक्स वर्जन है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेखा की अदाओं और एनर्जी से भरे डांस मूव्स पर सलमान खान और धर्मेंद्र दोनों ही लट्टू हो रहे हैं। रेखा का यह बिंदास और स्टाइलिश अंदाज शानदार लग रहा है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आ रही हैं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। वहीं, धर्मेंद्र भी इस समय कई प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं और जल्द ही उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है।
