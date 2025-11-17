Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के साथ रेखा और सलमान ने किया था जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Dharmendra And Rekha Dance: धर्मेंद्र की हालत इन दिनों बेहद नाजुक चल रही है, ऐसे में एक्टर का एक डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 17, 2025

Dharmendra And Rekha Dance

धर्मेंद्र और रेखा का सलमान खान संग डांस करते वीडियो

Dharmendra And Rekha Dance: धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनके चाहने वाले भी दुनिया में कम नहीं हैं। जब से एक्टर हॉस्पिटल से एडमिट होकर घर आए हैं तब से ही लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और इसी बीच उनके पुराने इंटरव्यू, वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। अब धर्मेंद्र का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उनके साथ रेखा और सलमान खान नजर आ रहे हैं। इसपर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

धर्मेंद्र संग रेखा ने किया जबरदस्त डांस (Dharmendra And Rekha Dance)

रेखा भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी कायम है। वह अक्सर पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं, और उनकी तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। वहीं, सलमान खान और धर्मेंद्र दोनों ही इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। अब रेखा, सलमान और धर्मेंद्र का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान और धर्मेंद्र ने सफेद रंग का फॉर्मल सूट पहना हुआ है, जबकि रेखा वेस्टर्न ड्रेस में शेड्स (चश्मा) लगाकर कहर ढाती हुईं दिखाई दे रही हैं।

'सलाम-ए-इश्क' का रीमिक्स वर्जन पर लगाए ठुमके

तीनों कलाकार जिस गाने पर डांस कर रहे हैं वह 'सलाम-ए-इश्क' का रीमिक्स वर्जन है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेखा की अदाओं और एनर्जी से भरे डांस मूव्स पर सलमान खान और धर्मेंद्र दोनों ही लट्टू हो रहे हैं। रेखा का यह बिंदास और स्टाइलिश अंदाज शानदार लग रहा है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आ रही हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। वहीं, धर्मेंद्र भी इस समय कई प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं और जल्द ही उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Published on:

17 Nov 2025 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के साथ रेखा और सलमान ने किया था जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गुलशन ग्रोवर ने जानबूझकर मुझे मारा… मन करता है उसका गला काट दूं, ‘भाबीजी’ फेम एक्टर ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Gulshan Grover-Saanand Verma Slap Controversy
बॉलीवुड

Chunky Pandey interview: नेपोटिज्म के सवाल पर चंकी पांडे का मजाकियां अंदाज, बोले- पांडे यहां पांडे वहां…

chunky pandey interview
रायपुर

मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे…महिमा चौधरी का सालों बाद छलका दर्द, बताया डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था…

Mahima Chaudhry Big revealed Having No Symptoms Before Breast Cancer
बॉलीवुड

4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक

4 सुपरस्टार्स ने ठुकराया था ये ऑफर, तब 90 लाख की इस फिल्म ने फ्लॉप एक्टर को बना दिया इंडस्ट्री का महानायक
बॉलीवुड

उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ… विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात

उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ... विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.