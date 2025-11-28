‘शोले’ के ये दो लीजेंड मौत के बाद… आखिरी बार 25 दिसंबर को पर्दे पर एक साथ मचाएंगे धमाल

मैसेज में लिखा था: "कॉमेडी के बादशाह, लाखों दिलों पर राज करने वाले महान एक्टर असरानी जी के निधन की खबर ने हम सभी को गहरे दुख में डाल दिया है। उन्होंने अपनी अनोखी एक्टिंग, सादगी और ह्यूमर से इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने हर किरदार में जो जान डाली, वह हमेशा हमारी यादों में रहेगी। उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए नुकसान है जो कभी उनकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति"।