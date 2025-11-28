Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘शोले’ के ये दो लीजेंड मौत के बाद… आखिरी बार 25 दिसंबर को पर्दे पर एक साथ मचाएंगे धमाल

Sholay Stars Last Time Together: हाल ही में फिल्म ‘शोले’ के दो बड़े एक्टर का निधन हो गया। अब उनकी आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 28, 2025

Dharmendra-Asrani Last Time in Movie

धर्मेंद्र-असरानी फिल्म ‘इक्कीस’ में आएंगे नजर (इमेज सोर्स: मैड डॉक फिल्म)

Dharmendra-Asrani Last Time: साल 2025 में बॉलीवुड ने कई स्टार खो दिए। हाल ही में फिल्म ‘शोले’ के दो बड़े एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनकी अपकमिंग फिल्म बड़े पर्दे पर जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें दोनों ही एक्टर नजर आने वाले हैं। जी हां, बॉलीवुड के दो सबसे पसंदीदा किरदार, वीरू और शोले के जेलर, आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ में एक बार फिर साथ आ रहे हैं।

‘हाहाहा… हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ ये वहीं ‘शोले’ का जेलर है, जिसने अपने डायलॉग डिलीवरी से सभी को प्रभावित किया था। नाम है- असरानी। दिवंगत स्टार धर्मेंद्र और असरानी, ​​जिन्होंने 1975 की कल्ट क्लासिक फिल्म में शानदार अभिनय किया था।

एक फ्रेम में दिखे दोनों एक्टर; सामने आया वीडियो

एक छोटी क्लिप में धर्मेंद्र और असरानी को एक साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र वीडियो में कह रहे हैं- , “आज भी जी करता है, पिंड अपने नू जावां,” एक सीन में असरानी उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बता दें एक्टर असरानी का इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके मैनेजर और करीबी दोस्त के मुताबिक, एक्टर का 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सीने में इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया। एक्टर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलर ने एक्टर के निधन के बारे में पोस्ट शेयर किया।

मैसेज में लिखा था: "कॉमेडी के बादशाह, लाखों दिलों पर राज करने वाले महान एक्टर असरानी जी के निधन की खबर ने हम सभी को गहरे दुख में डाल दिया है। उन्होंने अपनी अनोखी एक्टिंग, सादगी और ह्यूमर से इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने हर किरदार में जो जान डाली, वह हमेशा हमारी यादों में रहेगी। उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए नुकसान है जो कभी उनकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति"।

फिल्म ‘इक्कीस’ कब होगी रिलीज

‘इक्कीस’ एक वॉर ड्रामा है जो सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। इसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया भी हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!
बॉलीवुड
Dharmendra Funeral Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

असरानी

Bollywood News

धर्मेन्द्र

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

28 Nov 2025 05:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘शोले’ के ये दो लीजेंड मौत के बाद… आखिरी बार 25 दिसंबर को पर्दे पर एक साथ मचाएंगे धमाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद हेमा मालिनी का पहला पोस्ट आया सामने, हुईं इमोशनल, लिखा- इन्हें देखकर…

Hema Malini emotional post after Dharmendra prayer meet said family moments
बॉलीवुड

‘गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए…’ अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण आया सामने

'सिंगर्स से गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए...' अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने पर छलका दर्द
बॉलीवुड

शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है 'धुरंधर', माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!

mohit
बॉलीवुड

निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra Last Film Ikkis makers share dharmendra written poem in movie fans got emotional
बॉलीवुड

Tere Ishk Mein Review: ‘दिल्ली फूंक दूंगा…’ धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी

Tere Ishk Mein Review: 'दिल्ली फूक दूंगा...' धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.