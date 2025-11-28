‘शोले’ के ये दो लीजेंड मौत के बाद… आखिरी बार 25 दिसंबर को पर्दे पर एक साथ मचाएंगे धमाल

धर्मेंद्र-असरानी फिल्म ‘इक्कीस’ में आएंगे नजर (इमेज सोर्स: मैड डॉक फिल्म)
Dharmendra-Asrani Last Time: साल 2025 में बॉलीवुड ने कई स्टार खो दिए। हाल ही में फिल्म ‘शोले’ के दो बड़े एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनकी अपकमिंग फिल्म बड़े पर्दे पर जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें दोनों ही एक्टर नजर आने वाले हैं। जी हां, बॉलीवुड के दो सबसे पसंदीदा किरदार, वीरू और शोले के जेलर, आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ में एक बार फिर साथ आ रहे हैं।
‘हाहाहा… हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ ये वहीं ‘शोले’ का जेलर है, जिसने अपने डायलॉग डिलीवरी से सभी को प्रभावित किया था। नाम है- असरानी। दिवंगत स्टार धर्मेंद्र और असरानी, जिन्होंने 1975 की कल्ट क्लासिक फिल्म में शानदार अभिनय किया था।
एक छोटी क्लिप में धर्मेंद्र और असरानी को एक साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र वीडियो में कह रहे हैं- , “आज भी जी करता है, पिंड अपने नू जावां,” एक सीन में असरानी उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
बता दें एक्टर असरानी का इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके मैनेजर और करीबी दोस्त के मुताबिक, एक्टर का 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सीने में इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया। एक्टर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलर ने एक्टर के निधन के बारे में पोस्ट शेयर किया।
मैसेज में लिखा था: "कॉमेडी के बादशाह, लाखों दिलों पर राज करने वाले महान एक्टर असरानी जी के निधन की खबर ने हम सभी को गहरे दुख में डाल दिया है। उन्होंने अपनी अनोखी एक्टिंग, सादगी और ह्यूमर से इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने हर किरदार में जो जान डाली, वह हमेशा हमारी यादों में रहेगी। उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए नुकसान है जो कभी उनकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति"।
‘इक्कीस’ एक वॉर ड्रामा है जो सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। इसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया भी हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
