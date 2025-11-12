'मैं एक्टर बन...' कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल

धर्मेंद्र हुए इमोशनल (सोर्स: X @aapkadharam)
Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और सबके चहेते 'हीमैन' धर्मेंद्र, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है। उनकी सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। खबर है कि अब उनका इलाज घर पर होगा। इसी बीच, दिग्गज अभिनेता के कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो अपने गांव और बचपन की यादों को बताकर इमोशनल होते दिख रहे हैं।
दरअसल, साल 2019 में 'सुपरस्टार सिंगर' शो के वक्त धर्मेंद्र के लिए एक स्पेशल वीडियो सेगमेंट तैयार किया गया था, जिसमें उनके पैतृक गांव सानेहवाल जो कि लुधियाना से 10 किलोमीटर दूर है, वहां की झलक दिखाई गई और वीडियो में बताया गया कि कैसे इस गांव के एक बच्चे ने बड़े-बड़े सपने देखे थे, रेल की पटरी के पास बैठकर, बंबई जाने और किस्मत आजमाने का ख्वाब हमेशा देखता रहता था।
इस वीडियो को जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने इस पर रोते हुए कहा था, "रुला दिया यार तुमने मुझे रुला दिया, मैं यहीं पर सपना देखता था। आज भी उस पुल से जाता हूं तो कहता हूं कि धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया यार। ओए, पुल सुन ले कि मेरे ख्वाब पूरे हुए। गांव की मिट्टी के कण-कण से मोहब्बत है और पार्टिशन से पहले से हम वहां रहते थे। मैं सबको बहुत याद करता हूं।''
इसके साथ ही धर्मेंद्र का एक और वीडियो साल 2014 का सामने आया है, जिसमें वो अभिनेता विनय पाठक के साथ अपने गांव का दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में 'वो अपने स्कूल, घर और उसी पुराने पुल पर जाते हैं, जहां कभी उन्होंने सपने देखे थे।
वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ता है और घर को देखकर वो ये कहते हुए हैं नजर आते है 'ये तो सच में बदल दिया।' बता दें कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद धर्मेंद्र के इस वीडियो ने एक बार फिर उनके फैंस को उनके संघर्षों और अपने गांव से उनके गहरे रिश्ते की याद दिला रहा हैं।
