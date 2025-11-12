'मैं एक्टर बन...' कहकर रो पड़े थे धर्मेंद्र, 6 साल पुराना वीडियो वायरल

इस वीडियो को जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने इस पर रोते हुए कहा था, "रुला दिया यार तुमने मुझे रुला दिया, मैं यहीं पर सपना देखता था। आज भी उस पुल से जाता हूं तो कहता हूं कि धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया यार। ओए, पुल सुन ले कि मेरे ख्वाब पूरे हुए। गांव की मिट्टी के कण-कण से मोहब्बत है और पार्टिशन से पहले से हम वहां रहते थे। मैं सबको बहुत याद करता हूं।''